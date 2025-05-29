小紅書是否為統戰工具？ 邱垂正：高度懷疑有必要規管

民進黨立委黃捷質詢關切小紅書是否為統戰工具，陸委會主委邱垂正答詢說，「我們一直有高度的懷疑」，並強調有必要從法制面規管。（記者劉信德攝）

2025/05/29 11:44

〔記者李文馨／台北報導〕​​​​​​被稱為「習近平國師」的中國上海復旦大學教授張維為近日表示，台灣不少年輕人愛用「小紅書」等中國社群軟體，統一台灣後會比治理香港容易。民進黨立委黃捷今天質詢關切小紅書是否為統戰工具，陸委會主委邱垂正答詢說，「我們一直有高度的懷疑」，並強調有必要從法制面規管。

立法院內政委員會今天審查「臺灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」，邀請陸委會主委邱垂正列席報告，並備質詢。民進黨立委黃捷質詢指出，張維為說台灣年輕人喜歡小紅書，如果兩岸統一，治理台灣會比香港容易，詢問陸委會對此社群平台看法。

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邱垂正答詢說，這是第一次有中國大陸學者把中國大陸在台灣流行的APP跟統一掛鈎、聯繫起來，如果是這樣的話，包括抖音、小紅書是否在對台統一做準備，這樣的情況下，台灣人民在使用小紅書、抖音等著名軟體，恐怕都要提高警覺。

邱垂正表示，呼籲各級學校對於使用這類的APP應該要有識讀方面的提醒，跟教育的推廣，知道只使用這些社群軟體會有什麼樣的問題存在，例如個資恐遭對岸利用，也可能置入很多統一的思想。

黃捷追問，在陸委會的定義中，小紅書這個社群平台是否為統戰工具。邱垂正說，「我們一直有高度的懷疑」，希望有網路主管機關調查，回應很多國人的疑問。他說，太多涉及統一、武統、毀棄中華民國主權地位、毀損台灣作為自由民主憲政國家的聲音都在這些社群平台中，陸委會高度警惕。

黃捷指出，針對這樣的社群平台，陸委會應該加強了解，而不是只說高度懷疑，這種時候還在說高度懷疑，會不會有點太慢了。邱垂正說，陸委會一直與相關主管機關討論這個問題，進一步從法制面規管，已經到了非常必要的關鍵點。

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