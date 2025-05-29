中二罷團爆里長跟蹤志工 顏寬恒反控誆騙長者、檢舉查水表

台中市第2選區罷團發言人林宣宏指控罷團志工遭顏寬恒樁腳里長跟蹤。（記者歐素美攝）

2025/05/29 12:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第2選區罷免國民黨立委顏寬恒的罷團「解顏行動」發言人林宣宏，今天在罷團聯合記者會中指控顏寬恒的樁腳、烏日南里里里長蔡敏陽跟蹤罷團志工，影響志工行使公民的基本權利；蔡敏陽則表示，因罷團志工敲門進入民眾住家，90多歲的阿伯見陌生人入內受驚嚇，打電話向他反映，他才騎機車跟罷團志工反映，並非跟蹤；顏寬恒反控罷團誆騙長者簽下連署書，甚至有飲料業者不肯簽署連署就被查水表檢舉。

台中市第2選區罷團發言人林宣宏今天在記者會中表示，罷免是一場對抗強權的戰役，屬於人民的反攻，他要對全台灣地方派系，對那些自以為可以操控一切的政治家族說，你們的時代已經結束了，從啟動罷免開始，就知道這是一條不好走的路，這裡是派系的大本營，是地方勢力築起的鐵籠，但我們不是來祈求民主的，我們是來這裡奪回民主的主權。

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他說，「在這裡我們看到志工被跟拍，連署點被盯哨，出攤志工被羞辱說領錢搞罷免，一個罷免行動竟搞得像地下運動一樣，這是多麼可怕的現實，更生氣中二選民合法行使公民權利，為何會遭受這樣的對待。」

林宣宏進一步指出，上週六烏日區南里里里長騎摩托車跟在志工後面，另有疑似顏寬恒的樁腳一路跟拍，志工現在心理素質都很好，只是希望顏寬恒不要讓其專屬的鄰里長做事做得這麼明顯，他們是在行使公民的基本權利，並不是在做什麼很可怕、很不應該的事情，「你自己也曾是罷免陳柏惟的志工，當初陳柏惟並沒有這樣對你，你現在卻要這樣對我們行使基本公民權利的鄉親跟志工這樣子。」

南里里里長蔡敏陽說，因罷團志工敲門進入民眾住家，90多歲的阿伯見3、4個陌生人闖入，難免驚嚇，打電話向他反映，他才騎機車跟罷團志工反映，並非跟蹤。

顏寬恒服務處指出，當天里長是接到里民反映罷免團體每次都是逐戶去敲門，要求民眾要填寫連署書，每次都是一群人，里民也感到不勝其擾，里長是就他的立場反對罷免。

顏寬恒服務處並指出，近期收到烏日民眾陳情，表示有自稱罷免團體的成員，拿著連署書去誆騙長者，說「簽這個是在幫助顏寬恒的」，所以長輩不疑有他就簽下連署，直到與家人聊天才發現此事；也有沙鹿飲料業者在拒絕連署後，不久環保局、衛生局就前往稽查，原因是因為民眾檢舉。

顏寬恒指控罷團拿著民進黨大把的資源，各區民進黨議員也為他們撐腰，但罷團卻老是在鏡頭前形塑成自己是弱勢團體，現在罷免團體容不下任何反對的聲音，只要反對就要公審，他們這樣的做法才是真正讓地方上反對罷免的人心生畏懼，造成寒蟬效應。

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