配合傅崐萁罵中央 吉安鄉村長語出驚人：中央不重視花蓮我們願獨立

稻香村長鄧桂英認為如果中央不重視花蓮，乾脆獨立好了。（記者花孟璟攝）

2025/05/29 11:39

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「配合傅崐萁們」痛罵中央刪地方補助款，花蓮縣議會國民黨團號召花蓮吉安鄉12位村長召開記者會，國民黨花縣議會黨團總召吳建志說，中央違法刪減636億的地方一般性補助款，重創地方財政自主，與會的吉安鄉稻香村長鄧桂英更直呼「什麼叫花蓮王，中央有照顧花蓮，花蓮王需要那麼辛苦的為我們爭取嗎」、更語出驚人「如果中央認為花蓮不屬於中央的一份子，我們願意獨立」。

稻香村長鄧桂英說，她已當了16年的村長，在地都希望吉安7個平交道鐵路高架化，稻香村吉興、吉豐路口這處還是最危險的，發生過多次大車禍，前年前交通部長王國材來現勘都答應要將案子送立院，村民也很高興，「可是就在上個月，竟然函文說已經不做了」！花蓮人的命不值錢嗎？要死掉多少人才會重視？

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對於外界總把傅崐萁叫花蓮王，村長為傅崐萁發不平之鳴，直呼「花蓮人真的很可憐，中央天天在罵花蓮王，什麼叫花蓮王，如果中央有來照顧花蓮，我們還需要花蓮王那麼辛苦的為我們爭取嗎」？地方沒有財源，巧婦難為無米之炊，村長來要糧的時候還能怎麼辦呢？她摸著良心說，去年地震以來花蓮人哀鴻遍野，生計受影響，更說「如果你們（中央）認為花蓮不是屬於中央的一部分，請你把我們撥出來，我們願意獨立」！

花蓮人罷免傅崐萁的二階連署達成率169.06％深具指標性，這讓傅崐萁「怕了」，最近不僅連參加喜宴、跑村里福氣站等中小型村民聚會都會參加，甚至還在老人旅行團出遊前前往「送車」致詞，甚至還在縣府的活動送宣傳傅崐萁政績的扇子，也因此今天早上花蓮縣議會議會國民黨團特地「配合演出」，包括黨團總召吳建志、議員金淑敏、鍾素政、韓林梅等議員出面，花蓮吉安鄉共18個村長也有超過2/3、共12人出席。

記者會上眾村長、議員高喊「停止政治報復、停止中央濫權、停止預算獨裁」，吳建志說，中央違法刪減了地方政府的一般性補助金額高達636億，補助款是地方政府用來支應基層公務員的薪資、教育、社福等基本支出的重要財源，行政院已違反行政財政收支劃分法、違反預算法及刑法第129條，嚴重侵害地方的自治權，呼籲不要再政治鬥爭、立法院要履行監督行政院的職責，制止這個行政院違法的行為，為地方政府爭取應有的權利，如果中央再不重視，不排除串聯各縣市北上中央嚴正譴責及抗議。

國民黨花蓮縣議會黨團總召吳建志（中）表示，如果中央不重視地方，不排除串聯各縣市北上抗議。（記者花孟璟攝）

配合傅崐萁演出，花蓮吉安鄉18名村長有12名由國民黨動員，出席罵中央刪除地方一般性補助款。（記者花孟璟攝）

國民黨花蓮縣議會黨團由永安村長郭仁添（中）協助動員村長聯誼會，共12名村長出席替花蓮王傅崐萁幫腔。（記者花孟璟攝）

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