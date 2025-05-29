批校園禁菸反釀菸害擴散 跨校學團籲修法恢復大學設吸菸區

多所大專院校學生及團體今（29）日在立法院舉行「先禁不等於先進！停止失控政策，恢復大學吸菸區」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/29 11:48

〔記者謝君臨／台北報導〕多所大專院校學生及學生團體今（29）日在「世界無菸日」前夕舉行記者會，公布30所大專校院在2023年「菸害防制法」修法「禁止大學設置吸菸區」後的現況調查。學生指出，禁設吸菸區幫了倒忙、反造成菸害擴散，呼籲衛福部和立法院修正「菸防法」，恢復大學設置吸菸區的權限。

當年修法時任政大學生會長的何傑恩說，修法時各大學曾傳出異音，政大就曾無異議決議「以設置吸菸區作為無菸校園政策」，透過導引吸菸者到吸菸區吸菸，長期以來反能讓校園其他區域落實無菸校園。他批評，當年修法排除學生和大學聲音，直接剝奪大學自治空間，也為菸害防制埋下隱憂。

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中正大學學生蔡璟鴻分析30校的現況調查結果，他說，撤除校內吸菸區後，吸菸學生並未消失，有近7成學校出現吸菸行為外溢到校園周邊的情況，另外3成仍留在校內各處吸煙。撤除「吸菸區」已淪為撤除「菸灰缸」，反讓原吸菸區菸蒂掉滿地；也有更多吸菸行為變得隱蔽，或外溢到校園周邊，讓周遭學童和居民反受菸害，擴大清潔及管理上的負擔。

台大城鄉所學生鄭羽芳指出，本次調查發現，目前政策以「守護健康」、「為你著想」的名義，將吸菸群體貼上負面標籤，已激化社會仇恨對立。在各校網路社群都能頻繁發現將吸菸者簡化為問題來源，認為「抽菸不配有人權」、「是人間垃圾必須被清除」、「希望他們趕快得癌症死一死」的仇恨言論，而造成衝突的錯誤政策和政府卻完美隱身、不須負責。

鄭羽芳說，針對現行政策所造成的混亂與衝突，學生團體共同提出3點訴求，包括：衛福部與教育部應共同檢討校園失控現況；衛福部應儘速提出「菸防法修正草案」，允許大學設置吸菸區；呼籲各政黨立委能正視學生聲音，也提出修正草案。他補充，對於吸菸族群的污名化、台灣的公共空間是否能有良好的吸菸空間規劃，也應進一步面對。

台灣青年民主協會理事長楊姿潁表示，2023年青民協就已提出疑問，「菸防法」修正跳過對話程序、忽略各校空間差異、無視第一線師生生活經驗，真的有可能帶來有效的治理結果嗎？3年過去，學生回報的現場狀況已一一印證當時擔憂。他說，造成衝突的並不是吸菸者，而是無法回應現實、缺乏彈性、造成龐大落差的制度設計。

世代共好協會副理事長林思愷則說，過去大學吸菸區的設置均透過大學自治、校園民主的方式決定，修法卻否定過去所有討論，且未真正讓公民社會參與修法，無論是師生或學校，都被排除在利害相關的重大決策外，整個修法更完全忽視吸菸者權益。協會呼籲，攸關青年、學生的政策不該被由上而下制定，更不能讓校園成為沒有討論空間的場域。

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