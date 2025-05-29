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    新北市議會藍營抗議地方補助款刪除 批綠以弱勢、兒童當籌碼

    行政院擬統刪地方一般性補助款25％，新北市議會國民黨團書記長王威元、副書記長黃心華今（29）日率黨團議員與其他藍營縣市議會黨團同步舉行記者會抗議。（記者黃子暘攝）

    行政院擬統刪地方一般性補助款25％，新北市議會國民黨團書記長王威元、副書記長黃心華今（29）日率黨團議員與其他藍營縣市議會黨團同步舉行記者會抗議。（記者黃子暘攝）

    2025/05/29 11:39

    〔記者黃子暘／新北報導〕行政院擬統刪地方一般性補助款25％，新北市議會國民黨團書記長王威元、副書記長黃心華今（29）日率黨團議員與其他藍營縣市議會黨團同步舉行記者會抗議。新北市議會藍營表示，「財政收支劃分法」第30條第3項規定，中央給地方一般性補助款「不得低於前一年度數額」，民進黨刪除新北市30.44億元將影響社福、教育支出，呼籲民進黨勿以弱勢族群、兒童作為政治鬥爭籌碼，也呼籲新北市府嚴正要求中央依法行政。

    王威元、江怡臻表示，行政院砍新北30.44億元，包含社福預算的16.12億元，減幅達35％，影響中低收入戶、身心障礙族群、弱勢兒童照顧；教育遭到刪減7.6億元，減幅達21％，影響學童營養午餐、課後輔導、校園設施更新、特殊教育資源；基礎建設遭刪除6.72億元，減幅達24.86％，影響道路養護、橋樑、下水道疏浚、公園改善等；反觀綠營市議員反來質疑「刪這麼一點點」藍營地方首長就不會執政了嗎？盼綠營民勿為政府擦脂抹粉，這些都是民生必需的支出，今年預算議會去年已經通過，卻遭中央無合法理由濫權刪除，破壞信任基礎。

    議員呂家愷、林國春說，「財政收支劃分法」明定地方一般性補助款不能少於前一年度，新北被刪除約27％，試問「簡單算數」中央會不會？總統賴清德、行政院長卓榮泰應該反思，今年度總預算歷年最高，還用這種方式對付地方，不受法令約束；民進黨政府爭議多端，被要求統刪636億元，何故要刪一般性補助？監察院秘書長、監察委員陸續被揭露涉嫌公器私用公務車，行政院若改刪行政官員公務車預算，相信「人民會鼓掌」。

    黃心華、王威元等人補充，總預算、財政收支劃分法已經由立院三讀通過，就算行政院聲請釋憲，在釋憲結果公布前，相關法律仍有效益、需要遵守，呼籲中央合法發給地方政府應有補助，剋扣補助將影響兒童、弱勢族群照顧，不可拿孩童權益、弱勢照顧責任作為政治鬥爭籌碼；行政院要求地方運用歲計賸餘，但這依法要彌平先前虧損才能使用，行政院主計長陳淑姿已說，今年預算多1368億元，今年錢比較多，若賴清德、卓榮泰還是覺國家施政窒礙難行、仍要哭窮裝窮，「那你該下台換人做」。

    藍營黨團也批評，民進黨議員在財劃法三讀通過後，錢都還沒撥付，就要求新北市長侯友宜到議會專案報告如何運用新北預計年增374億元的統籌分配稅款，結果一般性補助款面臨被刪除，卻沒有為市民捍衛權益，跑行程又要搶功建設，相當雙面，呼籲綠營民代不要被黨意蒙蔽雙眼。

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