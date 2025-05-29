民眾買不到快篩 藍營找專家批疾管署、衛福部慢半拍

國民黨今日召開「新冠再起！人民買不到快篩！誰的責任？！」記者會。（記者施曉光攝）

2025/05/29 11:24

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日召開「新冠再起！人民買不到快篩！誰的責任？！」記者會，中華民國基層藥師協會理事長沈采穎與會批評疾管署專家與衛福部「慢半拍」，現在民眾都買不到快篩，政府一直要大家去連鎖藥局購買，但全台灣單點社區藥局占近8成，連鎖藥局只有2成，過去疫情期間政府發快篩時，社區藥局就是防疫尖兵，但當快篩缺貨時，貨卻先給財團販售，讓很多基層社區藥局不滿。

沈采穎呼籲政府不要只照顧連鎖藥局，應該讓基層社區藥局也有供貨管道，不要只有需要的時候，才想到基層社區藥局。

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此外，沈采穎也質疑衛福部長邱泰源昨天在立法院說會「儘速擬定具體方案」，但新冠並非新的疾病，早就已從法定傳染病轉為一般傳染病，顯見邱泰源沒有具體計畫，作為只有「任意醫療」的「任性」，而且都是用嘴在治理健康事務，心中完全沒有腹案。

沈采穎還把矛頭指向疾管署。她說，疾管署長莊人祥昨天提到過去銷毀800萬劑的過期快篩，其實去年過年前政府就應該開始免費發放，但疾管署卻在效期只剩下2週才開始發放，此事疾管署難辭其咎，同時，現在缺快篩疾管署也難辭其咎，疾管署應該早在5月初就要求快篩廠商增加庫存量，而不是等到大家買不到時，才要求廠商趕工，她痛批整個疾管署專家與衛福部都是「慢半拍」。

中華民國防疫協會理事長王任賢則提醒民眾，目前新冠的死亡率還未增高，這個病仍屬輕症，大家不必太過緊張，應該採取柔性處理方式，保持呼吸道衛生與咳嗽禮節，戴口罩、勤洗手，不要到醫療機構探病，至於是否追加補打疫苗，他認為，台灣經過過去3年疫情，已經產生有足夠的免疫，民眾也打過多輪疫苗，已有足夠的保護力，況且疫苗永遠追不上病毒變異，呼籲民眾不要寄望疫苗，而且疫苗絕對緩不濟急。

王任賢指出，新冠與流感並非法定傳染病，照理說相關防疫物資不能用於非重症，但有一些醫生為了使用防疫藥物，才通報病例為重症，他認為現階段有「灌水」的情形，如果政府認為輕症也要使用快篩、防疫藥物，就必須把採購藥物責任交給主管「醫療物資」的健保署。

他質疑，政府把「防疫物資」拿來當成「醫療物資」，當然就會不夠，如果要補足快篩，權責就在健保署，健保署應該趕快採購，邱泰源在前一陣子說，如果快篩不夠，可放到超商販售，但這應該是在疫情期間適用，而且必須要有醫療物資販售執照，從邱泰源的談話就可以知道，邱根本搞不清楚法定傳染病與非法定傳染病之間的關係。

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