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    南投選委會剔除名間鄉長親簽連署書 張益贍：中選會還不介入調查？

    名嘴張益贍。（資料照）

    名嘴張益贍。（資料照）

    2025/05/29 12:17

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕主導罷免國民黨籍南投立委馬文君團體「南投All罷馬」近期控訴選委會，以簽名筆跡不符或潦草為由否決將近4千份連署。對此，立委蔡培慧表示，連名間鄉長陳翰立的簽名都被剔除，她的連署會不會也被剔除？名嘴張益贍也表示，中選會還不介入調查？南投人你還不生氣嗎？

    南投縣罷免立委馬文君2階連署，有近4000份連署書遭南投選委會剔除，在地罷團「ALL罷馬」27日直指，其中約有千份合規連署書，卻因姓名「草簽」遭剔除，質疑遭刁難。南投選委會回應，卻意外自承使用戶政系統比對連署書，涉違法使用個資。

    蔡培慧在臉書PO文表示，連名間鄉長陳翰立的簽名都被剔除，她的連署會不會也被剔除？名嘴張益贍也表示，超扯！超扯！連名間鄉長親簽的連署書，南投縣選委會都敢直接剔除！中選會還不介入調查？南投人你還不生氣嗎？補件倒數計時，簽起來！

    主導罷免國民黨籍南投立委馬文君團體「南投All罷馬」近期控訴選委會，以簽名筆跡不符或潦草為由否決將近4千份連署，罷團領銜人曾郁凱28日會同4個罷藍團體，於台北市大安區召開記者會質疑標準不明、審核不一，呼籲中選會應對此秉持勿輕縱、輕放的態度審理案件，以捍衛民意不被抹除的基本權利。

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