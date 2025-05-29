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    美中科研船前後徘徊海峽中線 澎湖漁民直擊

    澎湖漁民直擊中國科研船海洋29號，出沒海峽中線以東海域。（漁民提供）

    澎湖漁民直擊中國科研船海洋29號，出沒海峽中線以東海域。（漁民提供）

    2025/05/29 10:48

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖漁民日前於七美西南海峽中線作業時，赫然發現分屬中國、美國的科研船「不約而同」先後駛過，其中中國科研船上面印有海洋29號字樣，另外1艘美國科研船上則懸掛美國國旗，兩艘科研船後續在我國經濟海域，前後不停徘徊約3、4天，不知道在搜索什麼，動機不明。

    根據漁民提供的經緯度，中美兩國科研船，出現的位置在東經118度45分、北緯23度01分的附近海域，是中線以東約30浬，距離馬公55浬、距離七美38浬，已是我國專屬經濟海域，以往海峽中線為虛擬執法線及漁船作業區，現在形同虛設 ，並成為各國海上爭霸區，由此次中美科研船相繼現身，就能得到印證，但當地是「公海」，也無法可管。

    根據了解，中國「海洋29號」常被部署於東海、南海、西太平洋等區域進行調查活動。 由於其具備軍事偵察能力（例如搭載拖曳聲納、低頻水聽設備等），可以對潛艇航道、水文條件進行偵測，因此常被外界視為偽裝成科考船的軍用調查船。

    另外美國科研船，因未清楚拍到船名，初步研判疑是鮑迪奇號，是一艘探路者級測量船，為同級船中的第3艘。鮑迪奇號是特派船計畫的一部分，在南中國海進行間諜活動，其命名是引用數學家納撒尼爾•鮑迪奇。2艘中美科研船在海峽中線被澎湖漁船目擊，都是肩負情蒐的間諜船，動機似不單純。

    懸掛美國國旗的美國科研船。（漁民提供）

    懸掛美國國旗的美國科研船。（漁民提供）

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