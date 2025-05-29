台中大巨蛋可讓阿妹唱三天三夜？ 盧秀燕：九天九夜都沒問題

盧秀燕表示，台中大巨蛋可以讓阿妹唱三天三夜、七天七夜、九天九夜都沒有問題。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/29 10:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕昨天宣布台中大巨蛋選址在水湳經貿的創研一，國民黨台中市議員林昊佑今天在市議會市政總質詢指出，台北大巨蛋因為靠近住家，因此張惠妹無法唱三天三夜，他詢問中市長盧秀燕，一旦台中大巨蛋2030年蓋好營運，可以保證阿妹可以唱三天三夜嗎？盧秀燕表示，台中大巨蛋是單獨的區塊，因此不管阿妹要唱三天三夜、七天七夜、九天九夜都沒有問題。

市議員林昊佑表示，台中大巨蛋地點確定在水湳，消息傳出了，年輕人都很高興，因為廣闊的腹地，距居家有一段距離，大家都關心，台北大巨蛋因為距離住宅近，阿妹不能唱三天三夜，但台中大巨蛋有距離，如此阿妹可以唱三天三夜？

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盧秀燕表示，台中大巨蛋本身是單獨區塊，一邊是中央公園，一邊是大馬路，附近沒有住宅，跟台北大巨蛋緊鄰住家不同，因此台中大巨蛋未來不管興建營運，裡面各種激烈唱跳，不會有所影響，不管阿妹要唱三天三夜、七天七夜都沒有問題。

市議員林昊佑（右二）詢問台中大巨蛋可以唱三天三夜嗎？（記者蘇金鳳攝）

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