黃國昌被爆疑翹班看棒球 林智群：在家睡4年就是對台灣最大貢獻

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/05/29 11:10

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌昨日被爆料，司法委員會審議法案期間疑似翹班跑去看棒球，對此律師林智群表示，黃國昌立法，一出手就是違憲點99處的大手筆，審預算是隨便刪、統刪、要求行政機關自己刪，也許，黃國昌在家裡睡四年，就是對台灣最大的貢獻。

林智群在臉書PO文表示，黃國昌是司法委員會委員，司法委員會審議法案期間翹班跑去看棒球，本來就是小事情，甚至是功德一件，立法委員最核心的工作是立法跟審預算，黃國昌立法，一出手就是違憲點99處的大手筆，審預算是隨便刪、統刪、要求行政機關自己刪，反正就是要刪到大家有感覺，才可以顯示他有多努力亂搞預算。

請繼續往下閱讀...

林智群指出，至於質詢，黃國昌質詢的目的，都是要回去剪片，讓自己看起來很厲害，而不是要改善哪個制度，或要揭發哪個弊案，黃國昌的直播最大的功能，就是破壞人民對司法的信任，有沒有罪，不是尊重司法判斷，而是黃國昌說了算，然後引一堆司法草衛兵去批鬥檢察官法官，肉搜他們，進行人身攻擊。

林智群直言，小草最喜歡說黃國昌多努力，對啊！努力把事情幹壞，也是一種努力，也許，黃國昌在家裡睡四年，就是對台灣最大的貢獻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法