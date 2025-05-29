評侯友宜「凱旋苑」租金爭議 民進黨8人不起訴

新北市長侯友宜。（資料照）

2025/05/29 10:33

〔記者王定傳／台北報導〕新北市長侯友宜於2023年代表國民黨參選總統期間，被民進黨質疑家族「凱旋苑」租金爭議，侯因此提告民進黨秘書長許立明、發言人林楚茵、立委吳思瑤、立委候選人何博文及前立委段宜康等8人，違反「總統副總統選舉罷免法」意圖使人不當選罪；台北地檢署調查後認為，許等人所提質疑並非全然憑空杜撰，評論內容屬可受公評事項，且未逾越合理範圍，今日處分8人不起訴。

侯另控告當時民進黨總統候選人賴清德，惟賴清德為現任總統，依法不受刑事訴追，檢方暫時簽結本案，待其卸任後再行處理。

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侯友宜指出，許立明定調此事後，於2023年12月27日召開記者會，由林楚茵、吳思瑤及何博文質疑他將「凱旋苑」大樓門牌拆分為99個以上，意圖逃稅並收取高額租金坑殺學生，且與中國文化大學簽訂不平等租賃契約，以此散播不實資訊。

侯亦針對段宜康於2023年12月26日在臉書發文，以及當時民進黨副秘書長黃建嘉、楊懿珊與台南市黨部主委潘新傳，於台南市新營區一處大樓刊登廣告質疑「凱旋苑」爭議，一併提告段、黃、楊、潘等4人。

檢方調查發現，「凱旋苑」確屬侯友宜妻子擔任負責人的「又昱公司」所有，興建初期即有99戶門牌，其中98戶於2024年7月1日前均被課徵房屋稅；且「凱旋苑」租金確實每年調漲5％，營業稅則約定由中國文化大學負擔。

檢方認為，許立明等8人所提質疑，非全然憑空捏造，屬對侯是否適任總統之評論，與選舉公共事務相關，可受公評，縱使內容使侯感不悅，尚未逾越合理評論範圍，亦無散布謠言或惡意傳播不實資訊之情節，故處分不起訴。

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