新北6藍委全被罷免 劉和然：反對者是否投票很關鍵

新北市副市長劉和然（右）接受廣播節目專訪，被問及新北6名國民黨立委罷免的看法。（記者賴筱桐翻攝）

2025/05/29 10:26

〔記者賴筱桐／新北報導〕全台大罷免浪潮延燒，新北市6名國民黨立委包括洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔，罷免案第二階段連署書皆已完成送件。新北市副市長劉和然今天說，目前看到地方民眾的反應，是反對罷免多於贊成罷免，最重要的還是看第三階段投票率，反對罷免的人要不要出來投票很關鍵。

劉和然今天上午接受廣播節目專訪，被問及新北市6名藍委全數被提罷免案的看法。劉說，他和這6名立委私下見面聊天，大家都很緊張，每個委員都說自己很危險，就跟選舉一樣，「各個有機會，人人沒把握」。

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劉和然指出，罷免最重要的是看投票率，目前看到地方民眾的反應，反對罷免的確多於贊成罷免，問題是反對罷免者的投票率和支持罷免者的投票率不同，因為2個群體的動力不同，很多民眾誤解，以為不出來投票就是反對罷免，實際上一定要出來投下不同意票才算數。

劉和然提到，大家都很擔心投票率，現在看起來支持立委不被罷免的人很多，但是這些人要不要出來投票很關鍵。他開玩笑說，原本民意代表經過全國性和地方性選舉，各有1年休養生息的時間，以前是4年選一次，現在是2年選2次。

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