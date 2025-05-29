國台辦嗆嚴懲迫害中配等三類人 邱垂正：恫嚇威脅激起台灣社會反感

立法院內政委員會今天審查「臺灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」，陸委會主委邱垂正會前接受媒體聯訪。（記者劉信德攝）

2025/05/29 10:28

〔記者李文馨／台北報導〕中國國台辦昨表態要懲治三類人，包括台灣駭客，迫害中國配偶、迫害台灣同胞的「台獨」打手、幫凶。對此，陸委會主委邱垂正今天在立法院受訪表示，這種恫嚇言詞反而使兩岸關係漸行漸遠；且用各種舉報專欄恐嚇台灣人民，會激起台灣社會的反感。

立法院內政委員會今天審查「臺灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」，邱垂正應邀列席備詢，會前接受媒體聯訪表示，這種恫嚇言詞對兩岸關係的良性互動毫無幫助，反而使兩岸關係漸行漸遠。

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邱垂正說，政府對在台陸配一向關懷有佳，政策、關懷服務都是長期在做的，請國台辦勿抹煞台灣政府對陸配、對在台灣生活的大陸人士長期的關心、關懷與照顧。他強調，國台辦用各種舉報專欄恐嚇台灣人民，這我們不會接受，如此恫嚇威脅台灣人民的做法不會成功，反而會激起台灣社會的反感。

此外，歐陽娜娜等20名赴中發展的台灣藝人被列為行政查處對象，國台辦昨稱「14億多家人永遠是廣大台灣同胞最有底氣的靠山」。

邱垂正表示，如果中國真的把在中國發展的台灣藝人視為一家人的話，就不應該在特定時刻要求他們政治表態，應該尊重他們表演創作自由、言論自由，要求政治表態讓他們非常為難，也讓台灣藝人到了中國大陸發展受到予取予求。

邱垂正表示，陸委會很關心台灣藝人在中國大陸的發展，如果中國大陸的發展充滿政治風險，也可以考慮回台灣發展。藝人過去可能主張消滅中華民國主權，或配合中國大陸軍演等行為，而且都在特定時刻轉發相同的圖文或發表共同言論，他們不太相信這是自發行為，這極可能是與中國大陸黨政軍的合作行為，所以請主管機關文化部進行查處。

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