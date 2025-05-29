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    端午連假大催件！台中2、3、8選區籲民眾端午出來連署

    台中市第2、3、8選區罷團召開記者會，呼籲民眾端午連假快出來連署。（記者歐素美攝）

    台中市第2、3、8選區罷團召開記者會，呼籲民眾端午連假快出來連署。（記者歐素美攝）

    2025/05/29 10:21

    〔記者歐素美／台中報導〕MAYDAY!台中市第2、第3及第8選區，罷免國民黨立委第二階連署書皆未過安全門檻，罷團「中二解顏」、「中三拒瓔」、「中八一罷擊臣」今天召關「端午連假罷免大催件」記者會，強調全國罷免案陸續公布成案，台中2、3、8等罷免團隊預防補件的需求，呼籲這3區還沒參與罷免連署的公民朋友，趁端午連假期間，把握最後機會連署，以免功虧一匱。

    罷團表示，第2、3、8選區是台中地方派系扎根最深的三個選區，從大罷免一開始就背負巨大壓力。日前達到法定門檻送件後，國民黨地方勢力繃緊神經，中238團隊目前面臨地方派系的打壓，以及隨時都可能通知補件的的時間壓力。

    罷團表示，目前中2選區尚缺4000份連署書，中3選區還缺3000多份連署書，第8選區則還缺2000份連署書。由於二階送件後，連署書收集困難，加上擔心台中市選委會也出現如南投、花蓮等違法查對，惡意刪除連署書的情形，但走到這裡罷團已經沒有退路了，端午連假是最後補件連署的機會，呼籲大家趕快出來連署。

    中2、3、8團隊號召還沒參與罷免的公民，凡是戶籍在中二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）、中三選區（潭子、大雅、神岡、后里）、中八選區（豐原、石岡、新社、東勢、和平），把握端午連假時間參與罷免連署。

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