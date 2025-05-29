短短8分鐘！ 國科會17案預算通過解凍提報院會

國科會114年度預算被凍結3億多元，29日赴立法院教育及文化委員會審議解凍，主席葛如鈞開會8分鐘後當眾宣布，宣讀過的17案均准以動支、提報院會。（記者吳柏軒攝）

2025/05/29 10:12

〔記者吳柏軒／台北報導〕立法院在藍白優勢下，今年1月22日三讀今年度政府預算，刪減2千多億、凍結1381億元，各部會陸續提報解凍案，今（29日）國科會赴立院教育及文化委員會，提預算解凍3億多元，經上週議事錄確認與這次預算宣讀，主席、國民黨立委葛如鈞宣布，書面報告17案均解凍提報院會，過程僅短短8分鐘，尚有4案國科會、科學園區業務費凍結3成待處理。

國科會114年度預算案有3億多元被凍結，被立委要求書面報告共17案，例如國家太空中心發展計畫凍結2000萬元、國家實驗研究院發展計畫凍結5000萬元、國家同步輻射研究中心發展計畫凍結300萬元等，加上專案報告4案，有國科會業務費、科學園區3個管理局的業務費皆凍結30％。

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立院教文會今由葛如鈞任主席，先到場的立委有藍營柯志恩、綠營伍麗華、吳沛憶等，經宣讀上次教育部預算解凍案的議事錄確定後，接著宣讀國科會預算解凍案提案標題，8分鐘後，葛詢問在場立委有關書面報告17案，皆無意見，葛如鈞說「委員會非常支持國科會，相關凍結數字也都充分討論，金額也在可討論的範圍之內」，因17案沒有委員提出意見，葛當場宣布均准以動支，提報院會。

國科會主委吳誠文後續才簡報解凍案，指出國科會積極引導發展前瞻科研，促成研發成果落地應用，推動百工百業創新轉型，如太空領域已選定國家發射場址，智慧機器人計畫也獲政院通過，也培植女科學家、加速落實歐美多國雙邊協定合作，以及經營科學園區營業額4.7兆元創新高等，並承諾增訂計畫主持人違反性平規範、職場霸凌申訴機制等。

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