中央刪除地方補助款 劉和然：新北研議備案

新北市副市長劉和然（右）今天接受廣播節目專訪，談到中央政府刪除地方政府補助款對新北市的影響。（記者賴筱桐攝）

2025/05/29 10:10

〔記者賴筱桐／新北報導〕中央政府刪除地方政府一般性補助款，衝擊部分縣市財政，新北市副市長劉和然今天表示，新北市被砍了30多億元，教育、社福首當其衝，市長侯友宜已召開專案小組討論，新北市研擬因應之道，希望中央趕快把這筆錢放下來，照顧每位民眾。

劉和然今天接受廣播節目專訪，主持人黃暐瀚關切中央刪除地方政府補助款對新北市的影響。

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劉和然指出，一般而言，預算統刪是立法部門對行政部門適度監督並釋出善意的一種方式，由行政單位自行調節預算使用的優先順序或項目。這次立法院統刪中央政府900多億元預算，其中636億元沒有指定項目，中央再從中刪除對地方政府的一般性補助款。

他提到，這筆錢通常用於弱勢學童的營養午餐或是弱勢族群的社福補助，對於稅收好與稅收不好的城市，分別造成不同程度的影響，畢竟有的縣市仰賴中央一般性補助款佔整體財政5、6成以上，可能造成朝野之間不愉快和不信任。

劉和然認為，地方政府的補助款被刪除，各縣市一定有感，有些縣市感受更強烈，越地方型的縣市，政治性色彩越大，雖然現在中央沒有把話說死，要等釋憲之後再看情況，但是新北市被砍了30.44億元補助款，除了持續向中央反映，也要有因應之道。

「新北市一定要有備案」。劉和然說，市府已召開專案小組討論，研議因應之道，現在還不能宣布，希望中央趕快把這筆錢放下來，照顧每位民眾，這是城市治理重要的一環。

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