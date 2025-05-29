為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    館長自稱「和平大使」前進中國  邱垂正：只能祝福、盼重視社會觀感

    立法院內政委員會今天審查「臺灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」，陸委會主委邱垂正會前接受媒體聯訪。（記者劉信德攝）

    立法院內政委員會今天審查「臺灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」，陸委會主委邱垂正會前接受媒體聯訪。（記者劉信德攝）

    2025/05/29 10:02

    〔記者李文馨／台北報導〕網紅「館長」陳之漢25日在直播中表示，將前往中國當和平大使，並且會全程開直播。陸委會邱垂正今（29）日在立院受訪表示，一般國人赴中不需政府許可，「我們只能祝福」，但希望能夠秉持對等尊嚴、遵守兩岸條例規範，同時重視社會觀感。

    陳之漢日前宣布要以「和平大使」身分到中國，並稱此行沒有政治目的。網紅八炯27日晚間則公布一段錄音檔，揭露在中國的線人與統戰部官員的談話錄音，對方主動提到「館長」在義烏做跨境電商，還邀了台灣很多網紅過來。

    立法院內政委員會今天審查「臺灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」，邱垂正會前接受媒體聯訪時回應，館長是一般國人，依照現行法規並不需要政府許可，「我們也只能祝福他」，希望他能夠秉持對等尊嚴、遵守兩岸條例規範，同時重視社會觀感，共同為台灣、為國家，維護我們整體的利益。

    此外，中國橡皮艇偷渡事件頻傳，引發外界質疑是否中國系統性操作，海委會主委管碧玲昨表示，不排除這種可能，檢視過去2年共27案，偷渡來的人其所有設備都相當模組化。邱垂正則回應，搭橡皮艇來一定是非法偷渡，這當然會有相應的刑責，這是否為灰色地帶侵擾，安全單位都會展開積極的查處。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播