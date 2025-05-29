罷瑤團體換領銜人黃國昌批國家機器濫用 簡舒培：拐著彎罵蔣萬安和北市選委會？

民進黨議員簡舒培。（資料照）

2025/05/29 09:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」換領銜人失敗，民眾黨主席黃國昌怒批這種國家機器濫用及中選會在基本中立性上都沒辦法維持，他相信台灣人民會有所反應。對此民進黨台北市議員簡舒培表示，黃國昌膝反射批評中選會，就是不敢罵台北市選委會跟蔣萬安，國民黨青年軍八大點聲明駁偽造，卻隻字不提22個重複簽署哪來的？

簡舒培在臉書PO文表示，國民黨發動罷免民進黨立委，卻搞出一堆死亡連署、偽造文書，讓領銜人張克晉發現苗頭不對想下車，國民黨眼看群起情勒無用，才循正常途徑請第一階段提議人簽署更換領銜人同意書，在前幾天送件，結果今天公布「未符合提議人總數1/2以上」，等同更換領銜人失敗，跟這件事沒什麼關係的黃國昌卻馬上跳出來大罵中選會「雙標」？！

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簡舒培指出，柯文哲的「腥政治」沒用了，黃國昌改搞「誣賴」政治，老實說，台灣人民很好學，先前藍白在立法院各種毀憲亂政，很多民眾都自發的去了解立法程序，而大罷免潮走到現在，大家也都對相關法規有一定程度的了解，至少都知道：查對作業都是由地方選委會負責，因此，無論是公民團體罷藍委那不合格率5%以下的連署書，或是國民黨送出的那堆死亡連署、假冒連署，都是由地方選委會查對出來的結果，現在國民黨想更換領銜人送出的2400份同意書，也是由台北市選委會負責查對。

簡舒培續指，中選會的新聞稿明明寫得很清楚：「同意書經台北市選委會查對，未符合提議人總數1/2以上書面同意的法定要件⋯⋯」。結果黃國昌的反應卻是「中選會沒維持中立」，難道卡提諾法學院沒教黃國昌識字？還是說，黃國昌是拐著彎在罵蔣萬安跟台北市選委會？柯文哲以前天天把新政治掛在嘴上，結果市政無能、弊案連環爆，讓大家看清楚「腥政治」的真面目，現在民眾黨換了個新主席黃國昌，不僅承襲柯文哲的無賴精神，膝反射把所有問題推到執政黨身上，回答問題三句不離賴清德、民進黨，用「誣賴」來幫自己創造聲量。

簡舒培分析，根據中選會公布函文，本案原提議及補提符合規定的提議人為4108人，提議人人數的1/2為2054人，經查對總收件數2399人，其中原提議人1677人，非原提議人700人，屬原提議人重複簽署同意書者22人，因此不符公職人員選舉罷免法經提議人總數1/2以上書面同意的規定，對於這700份因「非原提議人」遭到剔除的同意書，國民黨青年軍的說法是，團隊不清楚第一階段送件後，有哪些人的提議書遭到剔除，因此這700人極有可能是當初確實有簽署提議書但被剔除掉的人。通篇八大點聲明，卻完全沒提到：為什麼會有22個原提議人重複簽署同意書？

簡舒培直言，一般來說，就算是罷免連署書，除非是罷免團體主動要求，不然簽過一次就不會再去簽第二次，何況更換領銜人的同意書，範圍已經限縮在第一階段提議人，為什麼還會有人重複簽同意書？不過，比起之前送2696份就有163個重複提議的情況來看，這次送2399份只有22個重複簽署，也算是有進步了啦。

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