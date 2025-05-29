朱凱翔「南部低端」說惹眾怒 吳靜怡：韓國瑜能認同？

名嘴朱凱翔（右）怒嗆「南部低端」，一旁的國民黨立委葉元之並未制止。（圖擷自許智傑臉書）

2025/05/29 09:50

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴朱凱翔27日在自己的網路節目上，提到2021年重啟核四公投的事時，怒斥「都是南部低端在灌（不同意）票」，挨轟貶低南部人，28日還嗆「低端還怕人說？」讓輿論怒火延燒。對此，媒體人吳靜怡表示，「韓國瑜認同高雄人低端嗎？高雄人到底得罪了誰？」「拜託，國民黨爭氣好嗎？難道狗頭還真的能當軍師，豈不是跟鬼拿菜瓜布，怎麼洗，鍋子只會更髒，更噁心。」

吳靜怡在臉書PO文表示，國民黨說高雄市低端，那國民黨有沒有也覺得BlackPink是低端韓團？所以即使台北有了大巨蛋，人家還是選擇到高雄，拜託，支持高雄人低端說法的人，千萬不要到高雄好嗎？免得跟大家搶演唱會門票！

請繼續往下閱讀...

吳靜怡指出，「北邊緣、南低端」是五月份藍營送給台灣人的標籤，這是政治動員仇恨的低級戰術，找一個負面集於一身的人，到處潑髒水開戰場，已經沒有什麼品德可言的人，用著媒體人身分搭配多位立委利用僅存的網路流量到處造謠、抹黑，也避開了電視台要依循的法規，恣意妄為的言論，真正傷害的就是整個國民黨，當然，仗勢有電視台、節目挺他，低級的言論就會被遮蔽，他更不用擔心自己會因為「南部人低端、高雄人低端」的言論需要付出任何代價。

吳靜怡續指，難道讓韓國瑜當過市長的城市就應該被批評為低端，那麼立法院的亂象造成大罷免的浪潮，是不是也是因為立法院韓國瑜院長帶領的結果，讓國家的國會變得如此低階呢？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法