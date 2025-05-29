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    涉北投農會賄選案 理事長陳思宗、北市議員陳重文父子交保

    國民黨籍台北市議員陳重文。（資料照）

    國民黨籍台北市議員陳重文。（資料照）

    2025/05/29 08:53

    〔記者張文川／台北報導〕國民黨台北市議員陳重文夫婦，與父親、北投地區農會理事長陳思宗，被檢調查出涉嫌該農會理事長選舉賄選案，士林地檢署漏夜複訊後，諭令陳重文20萬元交保，陳思宗10萬元交保，陳重文的妻子白惠萍無保請回。

    吳姓、何姓、鄭姓、洪姓、詹姓等5名北投農會理事亦請回或交保候傳。另有游、林姓、黃姓等3名理事，昨於台北處訊問後請回。北投農會設有9席理事（含理事長），全被列為被告。

    陳重文昨晚被移送到達士檢時表示：「感謝大家的關心，我和農會的案子沒有直接的相關，我會盡力跟檢察官說明清楚，謝謝大家」。

    士檢昨指揮台北市調查處搜索9處、約談11名被告，陳重文與父親、北投農會現任理事長陳思宗、妻子白惠萍，都以被告身分被搜索約談，昨陸續移送士檢複訊，朝違反農會法選舉行收賄罪方向偵辦。

    農會選舉罷免法規定，農會理事長是由理事互選。據指出，陳思宗涉以洋酒禮盒的不正利益為對價，運作今年本屆北投農會理事人選，今年3月選出理事後，送給每位理事一瓶價值2500元的金獎威士忌洋酒禮盒，3月7日其他理事們皆未參選理事長，使陳思宗同額當選理事長。

    陳重文前年因涉圖利監視器及光纖網路業者，收受台智光負責人李慶煌提供的不正利益，向北市府施壓要求提高警用監視器的預算，圖利自己531萬餘元，台北地院去年底依圖利等罪將他判刑8年6月、褫奪公權6年，另有6月徒刑得易科罰金，白惠萍也判刑1年得易科罰金、緩刑2年，上訴高等法院審理中。

    陳思宗也是長年活躍於北投區，是北投民眾服務社榮譽理事長、北投國小校友會創會理事長、北投警分局志工中隊長、北投黎明長青會會長。

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