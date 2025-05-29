甲板、輪機房與歡笑 美海防官校台生楊凱閎畢業

美國海岸防衛隊官校首位公費台生楊凱閎21日畢業，海巡署代表為他掛上象徵性官階。（海巡署提供、中央社）

2025/05/29 15:10

〔中央社〕台灣首位公費就讀「美國海岸防衛隊官校」學生楊凱閎上週畢業，在競爭激烈的美國高等軍事院校中，楊凱閎學到現代軍事除了傳統戰力，更與科技及管理密不可分；期間考驗體力與意志，還有夜裡引擎聲夾雜歡笑的珍貴回憶。

位於美國東北部海岸康乃狄克州新倫敦市（New London）的美國海岸防衛隊官校（United States Coast Guard Academy）成立於1876年，是孕育美國海防軍官的搖籃，台灣首位公費就讀生楊凱閎21日畢業，海巡署官員到場為他掛上象徵性的軍階。

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美國海岸防衛隊為正式軍種，負責維護海岸安全、執法與急難救助等重要任務。海岸防衛隊官校所有學生首年須修習基礎地文航海與繪圖，3、4年級需選修天文航海、船舶與海事系統、航行值更官等進階學分，實作課程需掌舵、操作衛星通訊與雷達觀測等。

眾多課程中，楊凱閎認為最具挑戰的是「航行值更官」實作。課程需小組分工，每組4至6人輪流擔任不同職責，包括繪製海圖、操作雷達觀測周邊並回報、值更官無線電通訊及航行評估，判斷航線、確認偏差距離並注意潛在危險等。

美國重要高等軍事院校提供現代化、科技化課程，除了不同軍種專業，管理、資訊科技、能源動力等項目與一般院校差異不大，屬高階專業技能。

楊凱閎指出，學習經歷讓他深刻體會現代軍事早不再侷限於傳統武力運用，而是與科技應用、資安防護、跨部門協調及危機管理密不可分。學院許多課程由現役軍官或資深教官授課，特別重視培養學生獨立思考、團隊合作、大眾演說表達與政策寫作能力。

美國各軍種官校就讀學生因畢業分發派遣競爭激烈，除了高入學門檻，修業期間同儕競爭與常春藤盟校無異。學生也需爭取外部機構實習機會，如洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）、州議會、美國國家偵察局（National Reconnaissance Office）等。

楊凱閎表示，競爭並非來自互相排擠，而是源自對個人成長與職涯發展的積極態度，無論是爭取更理想的服役單位，或希望在學期間獲得更有價值的實習歷練，都是推動自我提升的重要動力。

相較於美國海軍學院、西點軍校等軍事院校數千名學生，海岸防衛隊官校較為精簡，僅約千人，學員互動與熟悉度高，情感也較緊密，緊湊課程裡也有不少難忘趣事。

結束壓力較大的一年級生活後，學生迎來第一個暑期訓練。全員必須登上訓練帆船Eagle號。約90公尺長的老帆船建於1936年，原為德國所有，是目前世界上少數仍服役的傳統帆船，艙內設備雖已科技升級，但空間格局還是一艘帆船。

楊凱閎回憶，艙房空間與校內3人一間的寢室差不多大，但Eagle號相同空間要擠進18人，足足6倍人數，擁擠程度可想而知。床鋪分3層，上中下鋪高度極小，躺下後幾乎無法翻身。當時床位位於下鋪置物櫃旁，擋住1/3空間，進出相當費力。

考驗體力與意志力，當然也有值得回憶的美好時刻，「記得在長時間訓練與值勤後，我常直接索性倒在寢室地板上休息。週末有時也會和室友們三五成群地躺在地上，一起看電影聊天，這樣的片刻成為Eagle號上的美好回憶。」

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