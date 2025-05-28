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    谷暮·哈就將赴黨中央任職 民進黨南市黨部新執行長陳怡如布達

    民進黨台南市黨部執行長谷暮·哈就（左）將調黨中央原住民事務部任職，遺缺將由陳怡如（右）接任。（民進黨南市黨部提供）

    民進黨台南市黨部執行長谷暮·哈就（左）將調黨中央原住民事務部任職，遺缺將由陳怡如（右）接任。（民進黨南市黨部提供）

    2025/05/28 23:01

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨南市黨部執行長谷暮·哈就將赴黨中央原住民事務部任職，新任執行長將由陳怡如擔任，市黨部今日完成人事布達，6月1日起人事派令生效。

    市黨部主委郭國文表示，有鑒於賴清德主席針對黨中央原民部人事考量，執行長谷暮·哈就具備社運背景與原民身分，即將有新的任務被賦予，於公於私，不論是在民進黨整體黨務與原務運作，抑或是谷暮·哈就在本黨歷練上，都會持續發展。

    郭國文說，谷暮·哈就這段時間持續用社會運動精神，帶動市黨部同仁，面對近期各項挑戰，已打下良好基礎。不論是在青年、新住民、原住民、黨部公益化與社會力連結上，都需要持續銜接不間斷。接下來將由陳怡如擔任黨部執行長，正緊鑼密鼓進行各項交接。

    郭國文表示，要求同仁，百尺竿頭，做好打底工作，好還要更好，黨工社工化，秉持黨員服務精神不鬆懈，創黨草根運動與戰鬥調性維持不變，並加強社群網路宣傳，讓更多人了解黨務運作，擴大民意基礎，一起加入台南民主首都的行列。

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