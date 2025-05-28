柯粉網紅先前投藍嗆白「等著滅黨」 才過半年又宣布退出國民黨！

柯粉護理師張喬瑜。（圖翻攝自張喬瑜臉書）

2025/05/28 23:19

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲去年因涉京華城、政治獻金假帳等案遭羈押，知名柯粉網紅張喬瑜因為不滿民眾黨內的人不斷出包，憤而出走加入國民黨。沒想到才過了半年，張喬瑜今天（28日）突然宣布要退出國民黨。

過去力挺柯文哲的護理師張喬瑜，因為不爽民眾黨在柯文哲被調查甚至遭收押之際狀況連連，導致白營不滿意度飆高，數度公開發文批評民眾黨立院黨團主任陳智菡、副秘書長許甫等人，甚至在去年11月跳槽加入國民黨，並在社群曬出黨證，還稱自己以後就是「戰鬥藍」。

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沒想到才過約莫半年時間，張喬瑜28日晚間突然在其臉書發文表示，「ㄧ些藍的朋友對不起，很抱歉我決定走退黨程序，這幾天會退出國民黨，但我從曾經反對藍白合的，到現在是絕對支持藍白合的。藍沒有不好，但我為什麼決定退出，因為這陣子看下來，覺得自己在國民黨很徬徨，不知道能做什麼，也不瞭解黨內組織該從何接起，試了好幾個月，這幾天想退出的想法非常強烈，現階段的國民黨沒有不好，但我覺得自己可能不太適合。」

她接著說：「且經過這幾個月，硬要選的話，覺得自己還是比較偏白，看著過去ㄧ張張戴著民眾黨KP口罩的自己，覺得自己戴起那些口罩還是比較順眼、比較能讓自己愉悅，所以我決定回到自己熟悉的組織模式。看到柯主席ㄧ直被延押，內心實在是難受，這幾個月下來，我瞭解到自己還是柯粉。人生苦短，要時時刻刻傾聽自己內心真實的感受，把每天當最後一天來過，人生才不會有遺憾。」

最後張喬瑜表示，「我知道做這樣的決定又會被ㄧ票人責罵了，但我準備好了，我還是要退藍黨，退出後還是能當朋友，大目標不變，我們還是可以一起打綠，下架民進黨，而且人生不是只有政治，還是能當臉友，一起分享生活，一起互讚。」

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