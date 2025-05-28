駁斥名醫抹黑 台南市府：南紡案容積獎勵合法合規

南紡購物中心。（圖：南紡提供）

2025/05/28 23:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前民眾黨主席柯文哲涉京華城容積弊案，北院裁定延押，精神科醫師蘇偉碩發文指，總統賴清德擔任台南市長時，讓南紡購物中心獲得最高30%的容積獎勵，京華城獲20%獎勵有何不法？對此，台南市府都發局今（28日）嚴正澄清，該文刻意錯置時間抹黑，有心人士勿再竹篙湊菜刀，惡意扭曲。

都發局表示，南紡購物中心開發案都市計畫係於2010年8月發布實施，為原台南縣市尚未合併升格前，許添財市長任內核定，賴清德總統係於南市合併升格為直轄市後，始任台南市市長。相關建照申請核發亦皆遵循法規，由建築主管機關核定發給，一切合法合規。

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都發局表示，相關人士為達其特定目的，言論發表斷章取義，刻意錯置時間抹黑，市府從2024年9月陸續多次澄清說明，有心人士勿再竹篙湊菜刀，惡意扭曲。

有關南紡案（東區工2工業區變更案），係依據工業區檢討變更審議規範辦理案件，於2010年8月發布實施案件。全國尚無容獎上限之規定，全國皆然，一切程序均符法令規定。

後續因應監察院糾正內政部全國容積獎勵浮濫，2014年內政部訂定容積獎勵上限20%的全國性規定，市府於2014年8月公告前開獎勵已不適用，自同年8月後皆遵循中央訂定之法規辦理。外界影射時間點均未符合，跟京華城案自創法規及獎勵名目根本不一樣。

據了解，精神科醫師蘇偉碩昨（27日）在臉書粉專發文稱「柯文哲無罪鐵證」，提到賴清德擔任市長時，南市政府發給建照的南紡購物中心，也是由工業用地變更為商業用地，同樣以都市計畫第22條和第24條為依據，既然南紡購物中心獲得最高30%的容積獎勵一定是合法的，那麼京華城依照都市計畫法第22條和第24條獲得20%容積獎勵，有何不法！

南紡案與京城案不同比較表。（南市府都發局提供）

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