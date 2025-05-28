竹市藍白合體反罷免 林志潔：市民仇恨值雙倍升高

新竹市包括涉貪停職的市長高虹安，與國民黨立委鄭正鈐都多次合體反罷免。（記者洪美秀攝）

2025/05/28 21:54

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）2階連署共10萬4515份，而藍白也多次合體反罷免，對此，新竹市雙罷免總部發言人、陽明交大法律學者林志潔說，藍白合體反罷免只會讓市民的仇恨值加倍升高，接下來雙罷總部將全面展開陸戰與空戰宣講，要讓市民了解，唯有3階投下罷免同意票，才能讓竹市恢復正常運作。

藍白為反制雙罷免，採取藍白合作策略，民眾黨新竹黨部主委李國璋說，高虹安雖停職，但已成立反罷免的「保安隊」辦公室，接下來會透過各種活動宣講城市治理政績，讓市民了解這3年多來的改變。並會與國民黨合辦大型的反罷免造勢活動，籲市民踴躍站出來投下不同意票，不要讓民進黨的奪權計謀得逞。

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國民黨市議會總召陳慶齡也說，從526黨主席朱立倫來參與幹部座談會的藍白合活動後，就確立會採藍白合模式反制罷免，將反罷免行動升級為中央級選戰，未來會有大型造勢宣講活動，並安排黨中央大咖宣講，籲市民守住新竹市，要出來投不同意票。

對藍白合作反罷免，林志潔質疑藍白是互相為彼此的包袱背書，因高虹安是連續3年讓市政民調墊底的停職市長，還深陷貪污一審被判刑的官司，而鄭正鈐與暴力討債集團牽扯不清，更動員外籍人士和亂刪國防預算，且有多起與詐騙集團相關的案件，高虹安所代表的民眾黨與國民黨鄭正鈐確定要對彼此的包袱背書嗎？

林志潔強調，雙罷免總部將逐一破解高虹安在市政文宣摺頁的不實內容，包括高虹安主政下的市府在多個面向成績都是全國倒數，且會懸掛新看板述說竹市是無市長狀態，強調藍白合作反罷免，只會讓市民的仇恨值加倍升高，唯有3階罷免投同意票，才能護新竹保台灣。

新竹市雙罷免總部發言人林志潔指出，唯有3階投下同意票，才能護新竹保台灣。（記者洪美秀攝）

新竹市包括涉貪停職的市長高虹安，與國民黨立委鄭正鈐都多次合體反罷免。（記者洪美秀攝）

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