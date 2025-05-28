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    反駁「空污煮菜說」 彭啓明說法還原：空污來源多元、不能單一論斷

    環境部長彭啓明表示空污來源多元，不能只用單一來源論斷。（翻攝自立院轉播系統）

    環境部長彭啓明表示空污來源多元，不能只用單一來源論斷。（翻攝自立院轉播系統）

    2025/05/28 21:40

    〔記者楊媛婷／台北報導〕近期又有訛傳指，環境部長彭啓明日前稱空污來源是來自煮菜，環境部今（28日）澄清，當時是就「室內空氣污染」議題討論，並非單指煮菜是空污的主要來源，而是強調空污成因多元且複雜，不能只用單一來源論斷。

    罷免民進黨立委吳思瑤召集人、國民黨黨工賴苡任日前發文指，彭啓明在立院答詢時稱空污來源是因主婦煮菜，但經檢視還原現場，賴苡任的說法疑似竹篙湊菜刀、張冠李戴。

    彭啓明26日在立院衛環委員會接受國民黨立委陳菁徽質詢，陳菁徽以台大教授詹長權長期暴露於PM2.5增肺腺癌風險研究為例，質疑隨我國步入非核家園，台電又開大林、興達電廠機組如何降低空污？彭啓明回應，當然希望用煤發電越少越好，我國的PM2.5從每立方公尺24微克已降低到12.8微克，目前移動污染源已多於固定污染源，更有許多是來自生活的污染，目前正值夏季，加上又有下雨，全國空氣品質還不錯。

    對於詹長權的肺腺癌研究，彭啓明當時指出，目前肺腺癌篩檢率增加外，也很想知道為何國內明明PM2.5已降低，但肺腺癌確診率卻增加的原因，但空氣污染源來源眾多，固定污染源外，交通、室內生活等也都會有污染源，因此須探討各種污染源對國人健康的影響，不能只用單一污染源檢視，國外許多文獻就指出，煮菜、煮肉、煎培根產生的PM2.5可能會高達每立方公尺好幾百甚至好幾千微克，因此環境部提出的空品白皮書中，也希望降低包含生活在內的污染源。

    對於許多網路流傳的謠言與誤解，環境部也澄清指出，彭啓明當時是就室內空氣污染議題進行討論，並非單指煮菜是空污的主要來源，而是強調「空氣污染成因多元且複雜，不應以單一污染源來看待」。

    環境部進一步指出，煮菜過程中可能產生微量的PM2.5，提醒民眾注意室內通風、使用抽油煙機等措施，以保障健康；同時，也重申空污治理的目標與成果，包括台灣PM2.5 年均值已穩定改善，以及未來2030年和2035年的具體減量目標，展現政府以「健康永續」為願景的政策方向。

    環境部呼籲，空污議題需以科學數據為依據，回歸事實，理性討論，共同為改善空氣品質努力。

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