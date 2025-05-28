許銘春赴民進黨廉政會說明 喊冤「最不該就是參加初選」

前勞動部長許銘春今晚前往民進黨廉政會說明。（記者陳昀攝）

2025/05/28 21:26

〔記者陳昀／台北報導〕前勞動部長許銘春遭控，任內曾用「就業安定基金」辦個人演唱會，民進黨廉政會決議立案處理，許銘春今晚赴廉政會說明，據轉述，許在會中喊冤說，自己最不應該就是參加初選，才會被攻擊到這種程度。

前勞動部長許銘春去年底遭控，任內曾用「就業安定基金」356萬元舉辦個人演唱會，北檢也將其列為貪污被告，民進黨廉政會上月決議立案處理。

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針對許銘春被質疑濫用就安基金，廉政會主委邱駿彥表示，治裝費許銘春說是用自己的錢、沒用到就安基金，形象照則承認是公務費，但主要是協助公務宣傳；至於高雄演唱會，廉政會將相關影片從頭看到尾發現，許銘春唱歌時間總共9分02秒，沒有外界所稱獨占半小時。

邱駿彥指出，會中也有詢問許銘春為什麼要辦高雄？是否因要選市長？許則回應在台北、台中已有辦研討會，所以演唱會辦高雄，但地點確實選擇不當，有瓜田李下之嫌。

邱駿彥說，許銘春案目前就是釐清案情，廉政會還沒辦法做任何決議，如果未來一審判決有罪，會做出處分，目前相關證據還無法確認許銘春濫用就安基金，如果檢方後續發現任何問題，廉政會也會再請許銘春來說明。據透露，許銘春會中也有喊冤，說自己最不應該就是參加初選，才會被攻擊到這種程度，目前初選確定停下來了。

此外，民進黨基隆市議員張顥瀚涉嫌詐領助理費78萬餘元被起訴，日前被判處有期徒刑2年、緩刑5年、褫奪公權4年。邱駿彥表示，張顥瀚已經判決有罪，目前可以緩刑，但既然確定了廉政會也要處分，六月的時候廉政會會請張顥瀚過來並作成決議。

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