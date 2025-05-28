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    林國春：民眾陳情監委林郁容 疑用公務車載送親友往返機場

    林國春說，監察院監察委員林郁容疑似動用公務車，在非公務時間、用途下，接送親友往返機場。（取自林國春臉書）

    林國春說，監察院監察委員林郁容疑似動用公務車，在非公務時間、用途下，接送親友往返機場。（取自林國春臉書）

    2025/05/28 21:40

    〔記者黃子暘／新北報導〕監察院秘書長李俊俋被爆用公務車載寵物狗前往美容院，事後表示已自請處分。新北市議員林國春表示，今（28）日上午前往台北地方檢察署告發李俊俋涉嫌觸犯「貪污治罪條例」圖利及不法利用職務行為後，下午便接獲民眾陳情，監察院監察委員林郁容疑似動用公務車，在非公務時間、用途下，接送親友往返機場。林國春質疑，監察院是否整個單位「早已視納稅人的資源為囊中物」？

    林國春貼出陳情照片並指出，當事車輛先後接送一名女子、一名男子，二人未著制服，「看似與監察業務毫無瓜葛」，試問監院何時開始提供「親友接送機場」服務？他質疑，這二人和監察業務有什麼關係？車子開出去的時間、油錢、司機工時由誰買單？

    林國春批評，監委涉嫌公然濫權，「難道整肅官箴的最高機關，已經墮落到淪為特權車隊」？他表示，林郁容身為監委就應該公私分明，如此行為若發生在地方公務員身上，早就記過、懲處或移送法辦，不可以因為發生在中央機關就「輕輕放下」。

    「我呼籲監察院立即自清，公布所有監委一年內公務車調度紀錄，並就本案啟動內部調查」，林國春說，請檢方也主動分案偵辦，若監院持續隱匿、縱容，將不排除擴大告發。

    林國春說，監察院監察委員林郁容疑似動用公務車，在非公務時間、用途下，接送親友往返機場。（取自林國春臉書）

    林國春說，監察院監察委員林郁容疑似動用公務車，在非公務時間、用途下，接送親友往返機場。（取自林國春臉書）

    林國春說，監察院監察委員林郁容疑似動用公務車，在非公務時間、用途下，接送親友往返機場。（取自林國春臉書）

    林國春說，監察院監察委員林郁容疑似動用公務車，在非公務時間、用途下，接送親友往返機場。（取自林國春臉書）

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