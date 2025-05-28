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    台菜款宴關島總督古蕾露 林佳龍盼台關深化經貿交流

    美國關島總督古蕾露（左）就任6年來首度率團訪台，外交部長林佳龍今日以台菜款宴歡迎。（圖擷取自林佳龍臉書）

    美國關島總督古蕾露（左）就任6年來首度率團訪台，外交部長林佳龍今日以台菜款宴歡迎。（圖擷取自林佳龍臉書）

    2025/05/28 21:27

    〔記者黃靖媗／台北報導〕美國關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）就任6年來首度率團訪台，外交部長林佳龍今（28）日以台菜款宴歡迎。林佳龍強調，台灣和關島分處第一及第二島鏈，在區域和平與安全上扮演關鍵角色，並共享戰略利益，也因南島文化淵源及民主價值緊密相連，期盼未來能深化雙邊的經貿交流。

    林佳龍表示，他在去年12月陪同總統賴清德出訪南太平洋友邦並過境關島時，受到古蕾露及當地政府、議會與人民的熱情接待，留下深刻印象。

    林佳龍說明，上月美國聯合航空開啟台北直飛關島新航線，未來促進雙邊觀光與經貿交流上將更加緊密，為進一步推動合作，林佳龍特別在今日中午以台菜款待古蕾露，並邀集我國旅遊產業界代表共商深化經貿交流之道。

    林佳龍表示，感謝古蕾露在國際場域對台灣的堅定支持，並肯定關島議會多次通過決議案，力挺台灣參與國際組織，台關雙方不僅在人員往來上密切，包括台灣人赴關島觀光、關島人來台接受醫療服務，也在經貿、農漁業、能源、環保與永續發展等領域具備深厚合作基礎。

    林佳龍強調，相信台灣與關島未來在相關領域的深化合作，將為彼此帶來互利共贏的成果，也能促進經濟成長，增進人民福祉。他也提到，面對全球經貿局勢快速變化，台灣願與理念相近的民主國家團結合作，促進區域和平、穩定與繁榮。

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