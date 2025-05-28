接見美參議員達克沃絲 蕭美琴：台灣企業盼與美國建立穩定經貿夥伴關係

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）率團來台訪問，今會見蕭美琴副總統。（總統府提供）

2025/05/28 20:50

〔記者陳昀／台北報導〕美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）率團來台訪問，今天分別會見賴清德總統、蕭美琴副總統。蕭美琴表示，對等關稅和正在進行的談判，讓當前情勢存在不確定性，許多台灣企業希望與美國建立穩定、長期且具建設性的經貿夥伴關係，期盼台美雙方談判所達成的協議，能為企業帶來具體且有利的條件與機會，促進更多相互投資、合作與貿易，為雙方人民帶來繁榮。

蕭美琴表示，達克沃絲參議員多年來推動多項倡議，包括美國國民兵與台灣加強合作、總統撥款權及《國防授權法》中多項措施等皆已落實，並成為台美國防夥伴關係中重要的一部分。此外，台灣也由衷感謝達克沃絲參議員為加速美國對台軍售流程所做的努力。

請繼續往下閱讀...

蕭美琴指出，台灣非常重視加強台美國防產業合作。事實上，國防工業也是賴總統所提出的「五大信賴產業」之一。台灣尤其需要發展自主防衛能力，藉由尖端新興科技強化整體安全與韌性。

在經濟方面，蕭美琴說，對等關稅和正在進行的談判讓當前情勢存在不確定性，許多台灣企業希望與美國建立穩定、長期且具建設性的經貿夥伴關係，期盼台美雙方談判所達成的協議，能為企業帶來具體且有利的條件與機會，促進更多相互投資、合作與貿易，為雙方人民帶來繁榮。

蕭美琴也感謝達克沃絲參議員支持避免雙重課稅，並提到，這項議題數年來懸而未決，目前美國眾議院已通過一版解決方案，期盼參議院也能給予支持，相信這將成為深化台美經貿關係的重要支柱。

蕭美琴表示，台灣正面臨安全、軍事、經濟與貿易等挑戰，很高興有像達克沃絲參議員這樣堅定的友人持續支持台美夥伴關係。

訪賓一行由外交部次長陳明祺、美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言（Raymond Greene）陪同，前來總統府拜會副總統。

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）率團來台訪問，今會見蕭美琴副總統。（總統府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法