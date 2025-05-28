砲轟這3藍委「盲人摸象」 5罷團：預算謬論誤導全台

「南投all罷馬」、「基隆絕沛」、「山除薇害」、「大安強強滾」、「文山退葆」等罷團代表與志工舉行「下架造謠立委，三階同意罷免」聯合闢謠記者會，「山除薇害」發言人阿美（右2）帶領眾人高呼口號。（記者廖振輝攝）

2025/05/28 21:43

〔記者劉詠韻／台北報導〕中央政府總預算被立法院刪減，行政院認為窒礙難行，統刪給地方政府的一般性補助款，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇、藍委羅智強及賴士葆日前批評政院違法濫權。5個罷免國民黨立委的公民團體今（28）日聯合召開記者會，痛批國民黨立委對法條的理解與低劣的問政品質，已經超越人民可容忍的極限，譴責藍委沒收人民罷免權，並以去脈絡的預算討論造謠。

「山除薇害」、「大安強強滾」、「文山退葆」、「基隆絕沛」及「南投all罷馬」共同召開記者會，「山除薇害」發言人阿美指出，藍白立委錯誤解讀統刪只針對中央機關預算，與地方政府一般補助無關，還召開記者會誤導風向，實則一般性補助款是中央預算案的一環，依財劃法授權中央政府編列，無所謂沒收地方政府25％。

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阿美說，根據過往年度的預算書中，明確載明「對地方政府之一般性補助款不刪除，其餘統刪四％」的規範；不過於本年度總預算中，該條文卻未出現，顯示本次統刪並未將一般性補助排除在外，而國民黨立委的說法刻意省略這項事實，誤導民眾視聽。

此外，新修正的財劃法正式生效是跟總預算案同一天，也就是今年的3月21日，依財劃法第30條第三項中央政府給予地方政府一般性補助款項金額不得少於施行修正施行前一年度的預算編列數，應該適用於明年度，而非今年。阿美說，國民黨團對於預算案的了解如同「盲人摸象」，透過時間軸，可以讓社會大眾看清國民黨團利用資訊落差、遮起民眾的雙眼造謠的事實。

「文山退葆」志工辛西亞譴責藍白立委亂刪預算在先，導致行政院必須要自刪預算636億元，當時賴士葆還說刪千億不算什麼，只要行政院調整補助款後仍能運作，如今台北市的社會福利、教育津貼、基礎建設等補助款被調整，都是因為賴士葆的建議。

「大安強強滾」志工卡繆直言，國民黨立委先亂砍預算 ，在立法院大筆一揮統刪939億，推卸責任指責行政院刪減地方補助款違法，再扮演受害者為地方政府預算叫屈，假裝正義使者，而立法院延會至7月31日，團隊將監督這些立委是否積極處理被凍結的預算項目、是否願意承認錯誤，修正不當決議，以及是否利用保護法條規避司法追究。

「山除薇害」發言人阿美（左）說，國民黨團對於預算案的了解如同「盲人摸象」，透過時間軸，可以讓社會大眾看清國民黨團利用資訊落差、遮起民眾的雙眼造謠的事實。（記者廖振輝攝）

「文山退葆」志工辛西亞。（記者廖振輝攝）

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