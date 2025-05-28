美參議員達克沃絲：美國要持續當全球領導者 必須為台灣挺身而出

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）率團來台訪問，今會見賴清德總統。（總統府提供）

2025/05/28 20:53

〔記者陳昀／台北報導〕美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）率團來台訪問，今會見賴清德總統時表示，華府無論是誰或哪個政黨主政，美國若要持續扮演全球領導者，必須為台灣這樣的朋友挺身而出，她也重申美國跨黨派對台灣民主的支持，強調她將持續維持台美關係，並致力於雙邊關係的長遠發展。

賴清德指出，達克沃絲去年曾率跨黨派議員來台祝賀他和副總統蕭美琴就職，是他就任總統後接待的第一個美國聯邦參議員訪問團，就職一週年之際，達克沃絲再次來訪，展現美國的堅定支持和深厚友誼，他要代表台灣人民表達誠摯的感謝和歡迎，並邀請達克沃絲參議員明年、後年、每年都來訪。

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賴清德提到，尤其在2021年為了協助台灣克服疫情的挑戰，達克沃絲參議員專程來訪，代表美國政府宣布捐贈疫苗；近年來達克沃絲參議員也積極推動《台灣安全法案》、《與台灣同一陣線法案》及《台美太空援助法案》，在在都讓台美合作更加深化，讓台美關係穩健前進，他要再次表達最由衷的感謝。

賴清德表示，台灣人民對於守護自己的家園，以及民主自由的生活方式有堅定不移的決心，政府和民間積極提升「全社會防衛韌性」，政府也致力國防改革，並將優先編列特別預算，讓國防預算占GDP 的3%以上，持續提升台灣的自我防衛能力。

賴清德說，未來台灣會跟美國繼續加強合作，除了共同維護區域的和平穩定，也期待深化雙邊經貿關係，政府已提出深化台美經貿關係的路徑圖，希望透過採購美國能源、農產品及其他工業製品平衡雙邊貿易，並鼓勵台美企業互相投資，促進雙方產業發展，特別是國防工業、造船業等，期待美國國會能儘速完成避免台美雙重課稅的立法，為深化台美貿易連結創造更多利基。

達克沃絲表示，很高興再次回到台灣，特別是在賴總統就職滿一周年之際，展現台美之間的堅實友誼，華府無論是誰、或由哪一個政黨主政，她始終相信，美國如果要在全球舞台上持續扮演領導者的角色，就必須為台灣這樣的朋友挺身而出。

達克沃絲說，她在COVID-19疫情爆發之前就曾造訪台灣，這些年來，她見證台灣人民對於保衛家園的決心不斷提升。她感謝台灣對於強化自我防衛能力的承諾，並積極成為世界上許多國家的重要夥伴。

達克沃絲表示，《與台灣同一陣線法案》（STAND with Taiwan Act）的命名由來，是為了表達美國希望與台灣肩並肩站在一起，台灣在印太區域及世界舞台上均扮演重要的領導角色，她也重申美國跨黨派對台灣民主的支持，而台灣人民也展現自我防衛的決心。

達克沃絲認為，不論是美國捐贈COVID-19疫苗給台灣、美國國民兵與台灣後備軍人的密切合作，或台灣推動民間自主緊急應變隊等，都是台美夥伴關係中非常重要的元素。

達克沃絲表示，除了軍事合作以外，台美間還有許多令人充滿期待的發展機會。無論是在晶片製造、農業投資、造船產業，乃至於醫療保健領域等，相信透過這些雙邊投資，將有助於促進兩國的穩定與發展。因此，她將持續維持台美關係，並致力於雙邊關係的長遠發展。

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）會見賴清德總統時表示，美國若要持續扮演全球領導者，必須為台灣這樣的朋友挺身而出。（總統府提供）

訪賓由外交部長林佳龍、美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言（Raymond Greene）陪同，前來總統府晉見總統。（總統府提供）

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）率團來台訪問，今會見賴清德總統。（總統府提供）

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