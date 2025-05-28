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    張亞中角逐國民黨主席 拋若當選將展開「國共和解」原因曝

    張亞中投入國民黨主席選舉。（資料照）

    張亞中投入國民黨主席選舉。（資料照）

    2025/05/28 23:10

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕本月22日宣布投入參選國民黨主席的孫文學校校長張亞中，今天（28日）接受資深媒體人黃暐瀚節目專訪，拋出如果當選黨主席要立刻展開「國共和解」，引發外界討論。

    4年前也曾出線與朱立倫爭黨主席大位的張亞中，22日召開記者會宣布投入此次主席選舉時宣稱，4年前自己原本聲勢好、民調高，卻被黨中央扣上紅統帽子而落選。而今他接受黃暐瀚主持的節目《下班瀚你聊》時再提此事，直言不懼4年前被黨內抹紅，照樣要直球對決。

    黃暐瀚今晚在臉書分享張亞中的談話重點，他主張當選黨主席之後，立刻展開「國共和解」，屆時打算委請前立法院長王金平當「全權代表」到對岸會談，在2027年底前達到「和平共識、兩岸解方」，之後以此做為藍營2028參選總統，追求和平的勝選武器。張亞中認為，不這麼做的話，目前比資歷、比戰力、比團結，國民黨想打敗賴清德重返執政，沒有那麼容易。

    張亞中表示，藍營的兩岸路線需要辯論，選舉制度與作戰模式也需調整，將來若當選主席，將委請黨代表直接明文修改黨章，讓黨制度化：首先是重大選舉在一年前就開始提名作業，最晚投票前半年確定人選；第二是提名候選人過程「公開、公正、公平」，舉辦辯論會、地方說明會，循初選決定出線人選；第三是總統參選人一旦確定，立即交出黨權（秘書長、黨經費、地方組織），通通交給總統參選人統一兵權上陣打仗。

    張亞中還說，他打算讓黨主席任期與總統任期一致化，「不論2028總統大選國民黨是勝是敗，這任黨主席都只當到2028-5-19，若藍營勝，由總統當選人520接任黨主席（往後四年一任）；若藍營敗選，2028年1月選後，立即展開主席改選事宜，如果敗選差距不大，黨員願意繼續支持黨主席，仍可繼續參選，帶領黨繼續向前。」

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