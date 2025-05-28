台中一口氣孵「2顆蛋」 市府曝巨蛋、大巨蛋定位不重疊

台中市斥資百億打造台中巨蛋，目前興建中。（圖：市府提供）

2025/05/28 20:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕今日突宣布大巨蛋將落腳水湳經貿園區「創研一」用地，打造可容納3萬人的「超巨蛋」，不過，台中市已斥資百億打造「台中巨蛋」，目前興建中，如今再推超巨蛋，預估投資金額至少400億，引發關注，市府指出，兩顆蛋規模及功能大不同，目前均預計2030年完工。

市府指出，目前興建中的台中巨蛋，位於北屯區環中路1段與榮德路口（第14期市地重劃區），土地面積6.96公頃，將打造可容1萬5500人的主場館（大蛋）及容納3千到5千人的副場館（小蛋），總經費100億，營運模式由政府興建建築物本體，未來營運及內部設施、裝修，由民間營運廠商負責的ROT模式辦理。

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至於台中大巨蛋（超巨蛋）位西屯區水湳經貿園區創研一用地，土地面積16.35公頃，市府打造可容納3萬人以上的場館，經費由民間籌資，市府不必出資，估總經費達400億元以上，採BOT模式由民間規劃興建營運，市府依契約收取租金及權利金，也預計2030年完工。

運動局長游志祥指出，台中市另有洲際棒球場，目前也委外營運，未來台中巨蛋規劃以「雙館多功能室內體育館」為主，主要用途辦理籃球、排球、羽球、網球、5人制足球及技擊類等多項運動項目，不能打棒球。

至於大（超）巨蛋主要用途是國際標準棒球場，也能舉辦演唱會，未來若有國內外棒球賽事，台中大（超）巨蛋跟洲際棒球場，會以主賽場及副賽場方式搭配辦理賽事，台中巨蛋與大（超）巨蛋各有功能，場館定位不重疊。

台中將在水湳經貿園區「創研1」基地打造大巨蛋。（圖：市府提供）

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