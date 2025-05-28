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    台中大巨蛋地點敲定卻沒會議紀錄 議員批如「開盲盒」

    台中大巨蛋選址惹議，議員批未見整體評估如「開盲盒」。（記者蘇孟娟攝）

    台中大巨蛋選址惹議，議員批未見整體評估如「開盲盒」。（記者蘇孟娟攝）

    2025/05/28 20:02

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕今天突宣布台中大巨蛋落腳水湳經貿園區「創研1」，適逢議會總質詢首日，多名議員質疑，選址過程既未曾看過市府提出整體評估報告，「如開盲盒」，更讓大型建設全集中「北台中」，「南台中」被遺忘，甚至用掉本應提供給青創發展創新聚落的「創研1」，不符用地目的，決策急就章，籲她趕快「朝令夕改」。

    盧秀燕今天突宣布台中大巨蛋選址確定，將落腳水湳經貿園區「創研1」，土地面積達16.3公頃，但消息一公布，不少人「驚訝」多於「驚喜」。

    市議員蔡耀頡質疑，包括台北及高雄的巨蛋均有捷運站，台中大巨蛋距綠線及未來橘線的最近捷運站均距離逾1.5公里，恐成全台唯一沒有接捷運站的巨蛋，況且水湳經貿園區往年辦跨年晚會就交通大打結，未來再加上大巨蛋，交通運量能否配合也令人質疑。

    蔡耀頡與議員張家銨指出，大家都很期待大巨蛋建設，大巨蛋又落腳水湳經貿園區，北有台中國際會展中心、綠美圖，還有漢翔公司，左右各是逢甲大學及中國醫藥大學，大型建設全落腳在北台中，大里、太平、烏日區人口密度高，卻沒有任何重大建設，更別提海線，「南台中根本被遺忘」，應重視整體平衡發展。

    議員江肇國指出，大巨蛋選址不是「開盲盒」，今天倉促宣佈，卻未有公共討論，甚至是以廠商的角度而非市府的角度思考；他更質疑，「創研1」設大巨蛋，用掉本要做青年創業青創產業聚落的用地，甚至除創研1，還切割到部分創研2的土地，均不符用地原本規劃目的，在經貿園區再放入運動場館，水湳經貿園區要發展成何模樣，已令人看不清，興建大巨蛋的大喜事，結果被她做成這樣。

    議員周永鴻也指出，市政施政最怕急就章、趕鴨子上架，盧市府連改建崇德生命禮儀管理處都經過民調、可行性評估研究下推動，興建大巨蛋這麼重要的事，卻未曾有人聽過市府有做選址整體評估。

    都發局長李正偉指出，大巨蛋用地選址府內由祕書長召開過逾5次會議評估，包括高鐵、14期及水湳等5處土地經評估後決定；周永鴻要求提供會議紀錄及出席人員，李正偉卻說，是市府內部政策討論，沒有會議紀錄，周永鴻再問交通局是否參與提供交通評估，交通局長葉昭甫說，會議未必每次都有交通局，但各機關依權責各有評估。

    周永鴻質疑，這麼重大的決策沒有會議紀錄，甚至市長今早突然丟出來，暴露決策趕鴨子上架、急就章、太粗糙，雖已選址，但仍有改的可能，台中建設大巨蛋將不只台中的大巨蛋，是台灣的巨蛋，未來各賽事均會在台中大巨蛋舉辦，應趕快「朝令夕改」，好好思考評估再做。

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