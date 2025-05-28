中國海警船侵擾金門、東沙海域 海巡署：全程併航監控驅離

海巡署偵獲未開啟AIS的中國海警船「3102」侵擾東沙海域，立即「巡護八號」船全程對應監控，強勢廣播驅離。（記者邱俊福翻攝）

2025/05/28 20:19

〔記者邱俊福／台北報導〕中國海警船在端午前夕的昨天開始至今，先後以暗船方式關閉AIS侵擾金門、東沙海域，海巡署今晚加以譴責，認此舉不僅升高兩岸緊張情勢，也破壞區域和平穩定，並表達不排除中國是運用海警船測試勤務部署，並以灰帶侵擾提高對我施壓強度。

海巡署表示，昨天下午2時許，偵獲4艘中國海警關閉AIS，突襲金門周邊海域，立即調整機動應處能量，部署巡防艇4艘以對等方式對應，並透過中、英文無線電廣播，強勢要求海警船轉向航離，中國海警船在我方巡防艇併航監控下，於下午4時55分至5時航出金門限制水域。

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今天上午8時50分，該4艘中國海警船再度分別自料羅東南方及大帽山西南方海域，沿著限制水域線編隊航行侵擾金門水域，馬上又調派4艘巡防艇，併航監控，並以無線電中、英文廣播驅離，最後於11時3分航出金門限制水域。

幾乎同時間，海巡署在8時許於東沙島北北東方27浬海域，也偵獲未開啟AIS的中國海警船「3102」航入東沙限制水域，立即調派東沙專案任務艦「巡護八號」船全程對應監控，強勢廣播驅離。

海巡署強調，執法立場堅定不移，將持續運用聯合情監偵手段，嚴密監控海警船動態，超前部署艦艇勤務，全天候守護金門、東沙海域，全力捍衛國家主權。

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