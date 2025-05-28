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    鯤鵬會不甩警告仍投放統戰營隊廣告 陸委會：會同教育部依法處理

    陸委會表示，鯤鵬會前經民眾檢舉，長期配合中國對台統戰，招攬台灣學生赴中參與具政治意圖之交流營隊，本會前已移請主管機關教育部就該會涉及違反兩岸條例第33條之1與中方黨政單位之合作行為進一步了解，正會同教育部依法處理中。（資料照）

    陸委會表示，鯤鵬會前經民眾檢舉，長期配合中國對台統戰，招攬台灣學生赴中參與具政治意圖之交流營隊，本會前已移請主管機關教育部就該會涉及違反兩岸條例第33條之1與中方黨政單位之合作行為進一步了解，正會同教育部依法處理中。（資料照）

    2025/05/28 20:10

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕經濟民主連合智庫日前踢爆「中華鯤鵬會」涉入大學宣傳統戰營隊。內政部表示已違法，若6月6日前未改善就解散。經民連今（28）日再度揭露，鯤鵬會不甩政府警告，仍持續投放廣告，招攬學生赴中參加統戰營隊。對此，陸委會表示，正會同教育部依法處理中。

    經民連表示，鯤鵬會課程中不僅以反送中運動為負面案例，警告台灣學生應「避免重蹈覆轍」，引導學員接受中國的政治體制與社會秩序，更納入《毛澤東文集》、統戰政策講解與社會主義制度相關內容，全面傳遞中國官方的政治觀。

    經民連提到，鯤鵬會的營隊活動與課程內容皆由中國各地台辦主導，學生僅需負擔機票費用，其餘由中方全額招待，屬於典型的「落地接待」模式。

    經民連進一步說，本月14日記者會揭露後，各部會均表示會依法調查、裁罰。然近日發現，鯤鵬會至27日仍持續在臉書下廣告宣傳其暑期交流營，顯見主管機關尚無法嚇阻其行為。

    對此，陸委會表示，鯤鵬會前經民眾檢舉，長期配合中國對台統戰，招攬台灣學生赴中參與具政治意圖之交流營隊，本會前已移請主管機關教育部就該會涉及違反兩岸條例第33條之1與中方黨政單位之合作行為進一步了解，正會同教育部依法處理中。

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