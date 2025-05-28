國台辦嗆「對等尊嚴」等同兩國論 陸委會：不願正視中華民國

陸委會強調，北京當局始終不願正視中華民國，連最基本的對等尊嚴原則都不願接受，這才是為兩岸對話製造障礙。 （資料照）

2025/05/28 19:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會日前呼籲，希望中方務實面對中華民國存在的事實。國台辦發言人陳斌華今天反嗆，「對等尊嚴」若等同於「兩國論」，那就是企圖改變兩岸同屬一中的歷史和法理事實。陸委會強調，北京當局始終不願正視中華民國，連最基本的對等尊嚴原則都不願接受，這才是為兩岸對話製造障礙。

陳斌華在國台辦例行記者會指出，大陸和台灣同屬一個中國，「台灣是中國的一部分」，這是台灣任何人、任何政黨都無法迴避與否認的「客觀事實」。

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陳斌華聲稱，只要堅持「九二共識」，認同兩岸同屬「一個中國」，兩岸雙方就能開展對話、平等協商。否認「九二共識」，背離一個中國原則，圖謀台獨分裂，兩岸雙方對話協商就無從談起。

陳斌華進一步說，「對等尊嚴」如果等同於「兩國論」，那就是企圖改變兩岸同屬一中的歷史和法理事實，是在為兩岸對話協商製造障礙，只會破壞台海和平穩定。

陸委會說，北京當局始終不願正視中華民國，連最基本的對等尊嚴原則都不願接受，這才是為兩岸對話製造障礙。我們呼籲對岸務實面對兩岸現實，才有助雙方正常關係的開展。

另外，賴清德總統日前受訪以「大公司併小公司」形容兩岸關係，陳斌華則說，「儘管海峽兩岸尚未統一，但中國主權和領土從未分割，兩岸同屬一個中國的事實從未改變」。

陳斌華聲稱，在一個中國原則和九二共識基礎上，中國願意與台灣各黨派、各界別、各階層人士，就兩岸關係和國家統一問題廣泛交換意見，開展深入協商，共同推動兩岸關係和平發展、推進中國統一進程。

對此，成功大學政治系教授洪敬富受訪說，國台辦說法是老調重條，完全沒有新意。中共認為台灣是中國一省，沒有國家主權，中共設定兩岸交流的前提，是以一中原則和九二共識為框架，框定必須接受一個中國原則，目的是要讓我國喪失主權。

洪敬富說，民進黨政府執政後，中國官方刻意不跟陸委會、海基會來往，但26項兩岸協議仍有執行，只是中國「已讀不回」。中共說法是把官方不互動的責任甩鍋給台灣，台灣絕不能為了交流，而接受中共所提喪失主權的條件。

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