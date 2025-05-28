NCC委員提名名單尚未公布 行政院：將與過往有所不同

行政院人士說，NCC委員提名名單已確定，與過往所提名單也有不同。（資料照）

2025/05/28 19:26

〔記者鍾麗華／台北報導〕新版NCC委員提名名單尚未公布，行政院人士今（28）日說，NCC委員提名名單已確定，與過往所提名單也有不同，政院對於願意進入政府部門肩負重任的被提名人由衷感謝，對於被提名人的需求也充分尊重，行政院在完成人事作業後，就會送到立法院。

原NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲4人任期至去年7月31日止，行政院去年4月底提名翁柏宗為委員兼主委、陳炳宏為委員兼副主委，以及新任委員羅慧雯及詹懿廉共4人名單函送立法院審查，但尚未獲通過。

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行政院原請翁柏宗自去年8月1日起延任，並代理主委職務，但為因應國家通訊傳播委員會組織法修法刪除延任條款、翁柏宗卸任，行政院改指定通傳會現任委員陳崇樹從去年12月起先行代理主任委員職務。

由於目前NCC委員僅剩3人未過半，無法召開委員會，立委憂慮6月底前有37家衛廣執照陸續到期，下半年還有50家即將到期，但委員諮議會議無法處理。

國民黨跟民眾黨立委今天在立法院質疑行政院遲遲未送出新名單，是在癱瘓NCC運作。對於NCC人事案，行政院秘書長龔明鑫在立法院答詢說，「據我了解，應該會更替。」針對新主委人選何時公布，龔明鑫說，將向行政院長卓榮泰轉達。

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