國台辦護館長揚言對八炯「終身追責」 陸委會：奉勸中方狠話少說

「中共統戰錄音曝光」影片上架後，館長「陳之漢」也開直播收看，並表情猙獰痛罵髒話。（圖擷取自Thread）

2025/05/28 19:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕網紅「館長」陳之漢預告將前進中國。「八炯」溫子渝昨晚公布影片，揭露統戰部官員的錄音談話，對方談到「館長」在義烏做跨境電商，還邀台灣很多網紅過來。國台辦今揚言對八炯等台獨打手，「終身追責、依法嚴懲」。陸委會反批，奉勸中方狠話少說，少一天到晚用恫嚇性的語言。

根據八炯「舔共館長不演了！」影片內容，這名浙江的統戰官員和「八炯」的線人談及，「館長」在義烏做跨境電商，他上次邀了很多台灣的這個網紅過來，其中有一個網紅是前段時間剛來之後，就播了一場賺了1000萬。

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八炯質疑，所以義烏做電商是什麼，你到底培養了幾個網紅？只是你不說而已！你現在去中國是要幹嘛，自己出來說明一下。他更說，館長如果真的認為「兩岸一家親」關心中國，更應該站出來反共，聲援海外反共的中國人，只有中共倒台，兩岸才能和平，在民主自由的前提下，好好發展各自的內政。

針對館長前往中國，國台辦發言人陳斌華在例行記者會表示，「歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞，來大陸走走看看，飽覽祖國大好河山、品嚐各地美食」。他聲稱，只要遵紀守法，台灣同胞來大陸，完全可以像自己家一樣輕輕鬆鬆，「相信這位網紅來大陸之行一定會順利順心」。

陳斌華又說，兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。對於配合民進黨當局迫害台灣同胞的台獨打手、幫凶，包括八炯，我們將終身追責、依法嚴懲。

陸委會表示，針對國台辦稱嚴懲台獨打手幫凶，本會奉勸中方狠話少說，少一天到晚用恫嚇性的語言，這對於兩岸關係的良性發展並沒有幫助，也不可能改變台灣民眾捍衛自由民主的決心。

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