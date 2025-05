該怪誰？ 廣州科技公司遭駭 國台辦跳出來怪民進黨

2025/05/28 20:28

李秋明/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕中國廣東省廣州市近日傳出某間科技公司遭遇境外駭客入侵,事後當地公安發布通報稱,該公司遭受的網路攻擊是「台灣民進黨當局豢養的駭客組織」所為,引發外界討論。今天(28日)國台辦更跳出來指責我國政府「頻繁網攻竊密」,中官媒還在海外社群平台張揚該指控,讓台灣網友直呼「做賊喊捉賊」!

中官媒《新華社》昨天(27日)報導稱,廣州公安局天河區分局接獲當地某科技公司遭境外駭客入侵的通報後,立即組織技術團隊對攻擊程序和系統進行技術分析和溯源追蹤,初步查明該公司遭受到的網攻是「民進黨當局豢養的駭客組織」所為。

中國警方還稱,台灣駭客組織近年來頻繁利用公開網路平台,針對中國10餘個省份的1000餘個涉及軍工、能源、水電、交通、政府等地重要網路系統開展大規模「資產探查」,蒐集相關係統基礎資訊和技術情報,「特別是去年以來,台灣駭客組織針對我境內目標的攻擊規模和攻擊頻次均有明顯提升,騷擾破壞意圖明顯,用心極其險惡。」

而國台辦發言人陳斌華今天在例行記者會上被問到此事,稱「公安機關已經發布了詳細的《警情通報》,我沒有更多可以補充的內容」。但他接著說:「近年來,在民進黨當局指使下,台灣資通電軍頻繁對大陸網絡開展網攻竊密、『台獨』宣傳和系統破壞等活動,對大陸網絡空間安全等造成干擾,性質極其惡劣。下一步,公安機關將堅決維護國家安全和企業、人民合法正當權益,依法對上述人員公開通緝,並借助各類司法渠道堅決予以打擊。」

不僅如此,中共喉舌《環球時報》今天也特地將陳斌華的話翻成英文,轉發到X平台張揚我國網攻中國的指控。相關消息被轉發到台灣後,網友紛紛表示,「這個叫做捉賊喊捉賊……不能你先喊就對了,在電梯裡放屁說好臭,就是中國你們」、「講得好像民進黨有反攻大陸的意圖一樣咧,不要老愛往自己臉上貼金好嗎?」、「民進黨已經厲害到可以反滲透中國了,那我還不投爆!」、「比較像是在找仇恨台灣的理由」、「反過來看就知道中共目前在做什麼事情啊」、「堂堂大天朝怎麼可能被弱小民進黨網路攻擊,一定是藉口啊」。

