投縣選委會大刪連署書挨批說詞不一 「南投All罷馬」籲中選會勿輕縱

罷團領銜人曾郁凱今會同四個罷藍團體，於台北市大安區召開記者會質疑標準不明、審核不一，呼籲中選會應對此秉持勿輕縱、輕放的態度審理案件，以捍衛民意不被抹除的基本權利。 （記者廖振輝攝）

2025/05/28 18:58

〔記者劉詠韻／台北報導〕主導罷免國民黨籍南投立委馬文君團體「南投All罷馬」近期控訴選委會，以簽名筆跡不符或潦草為由否決將近4千份連署，罷團領銜人曾郁凱今會同4個罷藍團體，於台北市大安區召開記者會質疑標準不明、審核不一，呼籲中選會應對此秉持勿輕縱、輕放的態度審理案件，以捍衛民意不被抹除的基本權利。

曾郁凱表示，南投縣選委會以簽名過於潦草、戶政資料留存筆跡不同為由刪除連署書，已經引發志工與在地民眾的質疑，「他們不解為什麼依照清楚的指示簽連署書卻仍被剔除？標準應該如何定義？」

請繼續往下閱讀...

曾郁凱進一步指出，在資訊不透明的狀況前提，民眾認為聲音遭到抹除，志工也懷疑多日付出的成果被浪費，甚至從上週六到今天不斷有志工向他哭訴並自責，經過多人審核後才送出的連署書，如今卻遭到剔除。

針對南投縣後來突然改口稱書寫不明或錯誤，前後說辭不同，甚至指稱部分連署書是參考戶政系統的姓名而非簽名，曾郁凱表示，將交由中選會判定，並尊重最後的調查結果，更呼籲中選會秉持勿輕縱、輕放的態度審理案件，以對選民有所交代。

另基於志工需要時間造冊，曾郁凱也提醒，目前罷團仍需趕在5月30日前收到新增的1500份連署，呼籲民眾提前站出來簽連署書。

罷團領銜人曾郁凱今會同四個罷藍團體，於台北市大安區召開記者會質疑標準不明、審核不一，呼籲中選會應對此秉持勿輕縱、輕放的態度審理案件，以捍衛民意不被抹除的基本權利。 （記者廖振輝攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法