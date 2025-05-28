為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    投縣選委會大刪連署書挨批說詞不一 「南投All罷馬」籲中選會勿輕縱

    罷團領銜人曾郁凱今會同四個罷藍團體，於台北市大安區召開記者會質疑標準不明、審核不一，呼籲中選會應對此秉持勿輕縱、輕放的態度審理案件，以捍衛民意不被抹除的基本權利。 （記者廖振輝攝）

    罷團領銜人曾郁凱今會同四個罷藍團體，於台北市大安區召開記者會質疑標準不明、審核不一，呼籲中選會應對此秉持勿輕縱、輕放的態度審理案件，以捍衛民意不被抹除的基本權利。 （記者廖振輝攝）

    2025/05/28 18:58

    〔記者劉詠韻／台北報導〕主導罷免國民黨籍南投立委馬文君團體「南投All罷馬」近期控訴選委會，以簽名筆跡不符或潦草為由否決將近4千份連署，罷團領銜人曾郁凱今會同4個罷藍團體，於台北市大安區召開記者會質疑標準不明、審核不一，呼籲中選會應對此秉持勿輕縱、輕放的態度審理案件，以捍衛民意不被抹除的基本權利。

    曾郁凱表示，南投縣選委會以簽名過於潦草、戶政資料留存筆跡不同為由刪除連署書，已經引發志工與在地民眾的質疑，「他們不解為什麼依照清楚的指示簽連署書卻仍被剔除？標準應該如何定義？」

    曾郁凱進一步指出，在資訊不透明的狀況前提，民眾認為聲音遭到抹除，志工也懷疑多日付出的成果被浪費，甚至從上週六到今天不斷有志工向他哭訴並自責，經過多人審核後才送出的連署書，如今卻遭到剔除。

    針對南投縣後來突然改口稱書寫不明或錯誤，前後說辭不同，甚至指稱部分連署書是參考戶政系統的姓名而非簽名，曾郁凱表示，將交由中選會判定，並尊重最後的調查結果，更呼籲中選會秉持勿輕縱、輕放的態度審理案件，以對選民有所交代。

    另基於志工需要時間造冊，曾郁凱也提醒，目前罷團仍需趕在5月30日前收到新增的1500份連署，呼籲民眾提前站出來簽連署書。

    罷團領銜人曾郁凱今會同四個罷藍團體，於台北市大安區召開記者會質疑標準不明、審核不一，呼籲中選會應對此秉持勿輕縱、輕放的態度審理案件，以捍衛民意不被抹除的基本權利。 （記者廖振輝攝）

    罷團領銜人曾郁凱今會同四個罷藍團體，於台北市大安區召開記者會質疑標準不明、審核不一，呼籲中選會應對此秉持勿輕縱、輕放的態度審理案件，以捍衛民意不被抹除的基本權利。 （記者廖振輝攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播