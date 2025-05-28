中配直播學童遭法辦國台辦揚言懲獨 陸委會：不要妄加干涉

陸委會表示，近期媒體所披露有中籍人士於我國國小附近直播一事，警方已於26日將該名中籍人士以妨害秘密等罪嫌移送檢調偵辦。 台灣是民主法治社會，任何處置都會有明確的法律依據，請中方不要妄加干涉。 （資料照）

2025/05/28 19:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕有中國抖音直播主在學校門口狂拍學童上下課，近日一名中配被移送法辦。國台辦發言人陳斌華今日嗆聲，對迫害中配的台獨打手幫兇，將依法追責、嚴懲不貸。陸委會強調，台灣是民主法治社會，任何處置都會有明確的法律依據，請中方不要妄加干涉。

5月15日，一名中國籍女子在台北市民生社區的學校外面直播學生上下課，因行徑可疑，遭民眾制止時，她囂張反嗆「管太多」。

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事後，警方接獲報案調查發現，該女是52歲劉姓中國籍配偶，警方通知到案後，依規定函送法辦，成為全台首例因直播拍攝校園被究責的案件。

陳斌華稍早在國台辦記者會聲稱，最近島內侵犯、損害中配合法正當權益的事件頻發。對於迫害中配的台獨打手幫兇，將依法追責、嚴懲不貸

陳斌華進一步說，我們要求台灣方面公平公正，不要以政治操弄干預正常的司法程序，實際保障中國配偶在台權益。

對此，陸委會表示，近期媒體所披露有中籍人士於我國國小附近直播一事，警方已於26日將該名中籍人士以妨害秘密等罪嫌移送檢調偵辦。

陸委會指出，台灣是民主法治社會，任何處置都會有明確的法律依據，請中方不要妄加干涉。

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