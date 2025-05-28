謝國樑都為查水錶鞠躬了！基隆罷團轟林沛祥還在裝傻

罷團「山除薇害」、「大安強強滾」、「文山退葆」、「基隆絕沛」及「南投All罷馬」今下午召開聯合記者會。（記者劉詠韻攝）

2025/05/28 18:43

〔記者劉詠韻／台北報導〕基隆罷免藍委林沛祥「基隆絕沛」今召開記者會，志工抨擊國民黨與地方政府涉嫌動用公權力打壓民主行動，不僅非法查閱市民個資，甚至透過程序瑕疵阻撓罷免進程，市長謝國樑雖已公開鞠躬致歉，但國民黨基隆市黨部主委林沛祥至今未有具體回應，質疑難道不用負任何政治責任？

「基隆絕沛」今會同「山除薇害」、「大安強強滾」、「文山退葆」、及「南投All罷馬」四個團體召開記者會，「基隆絕沛」志工皮筋兒說，民眾此刻所面對是來自國民黨以及部分藍營地方政府的阻撓，他們涉嫌濫用民政系統，非法查閱民眾個資，並透過選務機關程序上的不公，試圖阻擋罷免行動，已踐踏民主權利，而國民黨基隆市黨部甚至為了反制，竟動用黨工對民進黨議員發起報復性罷免。

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皮筋兒續指，基隆前民政處長張淵翔任職期間，更涉嫌以職權登入戶政系統查閱市民個資，並提供給國民黨基隆黨部，張本人事後也坦承犯行，違法之餘更是民主行動的觸犯及挑戰，同時嚴重侵犯基隆民眾個資權益，「基隆經歷不斷查水表的風波，難道要一再重演嗎？這樣的手段與過去威權時期有何不同？口口聲聲說別人是獨裁，實際上卻進行最獨裁的操作。」

儘管基隆市長謝國樑已經鞠躬道歉，但皮筋兒質疑，為何至今仍等不到國民黨基隆黨部主委林沛祥的一句道歉，國民黨內部也未有任何調查以自清，林沛祥是否認為自己可以完全不用負上政治責任？就連前黨部主委吳國勝還沒來得及回應就遭到收押，整個基隆市國民黨黨部目前仍未見有人出面說明，卻在議會前發起叭賴記者會、發洩對賴清德的不滿。

針對議員簡舒培近日前來基隆市聲援罷團，質疑林沛祥刻意轉移焦點以攻擊罷團，掩蓋司法偵辦的新聞，但林沛祥的回應僅為「大造謠時代」。對此，皮筋兒反擊，謝國梁人事不當，反觀林沛祥過去多次失言，謾罵志工為邊緣人，這樣的言行舉止是否符合一名立法委員的品德？

皮筋兒批評，現任民政處處長呂謦煒於議會備詢問及應如何改善制度，竟回應這些是與中央一致的系統，「但中央有指示可以非法強調個資嗎？地方選務系統難道還是中立公正嗎？全面罷免案第1階段，選委會僅寄出26份查詢單即認定罷團有116件偽造案，甚至直接告發我們，這不是依法行事，而是政治干預選務。」

國民黨立委林沛祥。（資料照）

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