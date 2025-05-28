明年春節連放9天？ 人事總處： 6月底前定案

明年春節小年夜該如何補假、春節是否可連放9天，人事行政總處人事長蘇俊榮表示，還要找相關部會開會討論。 （記者鍾麗華攝）

2025/05/28 17:53

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府今（28日）發布總統令，公布「紀念日及節日實施條例」，新增4天國定假日，51勞動節改為全國放假。對於明年春節小年夜適逢星期日，該如何補假、春節是否可以連放9天，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮表示，還要找相關部會開會討論，也不排除在初四補小年夜，目前仍在討論中。

「紀念日及節日實施條例」公告施行後，今年下半年新增的休假中，教師節9月28日為星期日、10月25日光復節為星期六、12月25日行憲紀念日為星期四。另外，明年的小年夜為2月15日星期日，照修法前規劃，明年年假僅6天，若要補假到大年初四，則年假可長達9天。

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蘇俊榮表示，目前下半年行事曆還沒排出來，預計6月底以前出爐。若國定假日遇星期六就在星期五補假、遇星期日就星期一補假。至於若遇到星期四國定假日最好是不要移動，避免補班。

蘇俊榮強調，調班補假不能補過頭，有時候連假太多，大家都想出國，會影響到國旅，考量的面向很多，這些都還要討論分析。另外，台灣國際化程度很高，也要注意國際金融接軌的問題。人事總處找相關單位討論後，會報請行政院核定。

至於明年春節大年初四正好落在星期五，而小年夜剛好是星期日，是否會放到9天年假？蘇俊榮表示，有可能會把小年夜補假補到初四，不過，一切尚未定案，將連同今年下半年的日曆表一同開會討論，邀集教育部、金管會、經濟部及勞動部等部會共同研商，努力在六月底前公布。

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