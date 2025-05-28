為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    明年春節連放9天？ 人事總處： 6月底前定案

    明年春節小年夜該如何補假、春節是否可連放9天，人事行政總處人事長蘇俊榮表示，還要找相關部會開會討論。 （記者鍾麗華攝）

    明年春節小年夜該如何補假、春節是否可連放9天，人事行政總處人事長蘇俊榮表示，還要找相關部會開會討論。 （記者鍾麗華攝）

    2025/05/28 17:53

    〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府今（28日）發布總統令，公布「紀念日及節日實施條例」，新增4天國定假日，51勞動節改為全國放假。對於明年春節小年夜適逢星期日，該如何補假、春節是否可以連放9天，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮表示，還要找相關部會開會討論，也不排除在初四補小年夜，目前仍在討論中。

    「紀念日及節日實施條例」公告施行後，今年下半年新增的休假中，教師節9月28日為星期日、10月25日光復節為星期六、12月25日行憲紀念日為星期四。另外，明年的小年夜為2月15日星期日，照修法前規劃，明年年假僅6天，若要補假到大年初四，則年假可長達9天。

    蘇俊榮表示，目前下半年行事曆還沒排出來，預計6月底以前出爐。若國定假日遇星期六就在星期五補假、遇星期日就星期一補假。至於若遇到星期四國定假日最好是不要移動，避免補班。

    蘇俊榮強調，調班補假不能補過頭，有時候連假太多，大家都想出國，會影響到國旅，考量的面向很多，這些都還要討論分析。另外，台灣國際化程度很高，也要注意國際金融接軌的問題。人事總處找相關單位討論後，會報請行政院核定。

    至於明年春節大年初四正好落在星期五，而小年夜剛好是星期日，是否會放到9天年假？蘇俊榮表示，有可能會把小年夜補假補到初四，不過，一切尚未定案，將連同今年下半年的日曆表一同開會討論，邀集教育部、金管會、經濟部及勞動部等部會共同研商，努力在六月底前公布。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播