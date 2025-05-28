桃園市議員張碩芳推「守護兒童公民萬人連署」 邀張善政簽第一份

桃園市議員張碩芳推動萬人「守護兒童公民連署」，市長張善政簽下首份連署。（記者謝武雄攝）

2025/05/28 17:16

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長張善政標榜推動婦幼友善城市，設置「婦幼局」，議員張碩芳今天質詢時宣布推動「桃園守護兒童公民連署行動」，下鄉收集1萬份連署，市長張善政簽下第一份守護桃園兒少承諾書，允諾照顧婦幼；張碩芳也以「殘障廁所」為例指出，各校建置標準完全是看經費，沒錢的學校因簡就陋，呼籲市府對弱勢族群的照顧建立標準。

張碩芳說，市府花了很多時間、精神、經費在婦幼政策及保障弱勢，但有些經費似乎沒有用在刀口上，例如，桃園有3輛子宮頸抹片巡迴車，裡面老舊發霉，與高雄市溫馨設計不可同日而語；此外，殘障廁所空間、配備沒有一套標準，有的學校殘障廁所還堆放拖把等清潔用品。

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鑑於兒虐案件層出不窮，張碩芳說，要推動「桃園守護兒童公民連署」，預計收集1萬份連署，呼籲各界重視兒虐案件，從各個層面、方向來保護幼兒。對此，張善政相當認同，也簽下第一份連署書；至於殘障廁所部分，他允諾相關單位研議建立一套標準，包含殘障廁所空間、基本配備等，讓身障朋友不會因為單位經費問題而有差別待遇。

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