「電信管理法」修正案逕付二讀 2類業者將納入電信事業登記

「電信管理法」修正條文要求，虛擬行動網路服務（MVNO）、網際網路接取服務提供者（IASP）需登記為電信事業。（記者林志怡攝）

2025/05/28 16:39

〔記者林志怡／台北報導〕為強化我國網路服務等管理能力，立法院交通委員會昨日審議「電信管理法」修正案並逕付二讀。國家通訊傳播委員會代理主委陳崇樹說明，這次修法考量打詐需求，明文要求MVNO、IASP業者須登記為電信事業，且因IASP業者規模差異極大，希望未來採取分級處理，預估新制預估最快7月可上路。

詐騙事件時有所聞，各式新型犯罪手法層出不窮，電信業者容易被詐騙集團利用，作為取得人頭門號的管道，尤其無需記名的用戶號碼特別容易被用於詐騙用途。

請繼續往下閱讀...

國民黨立委黃健豪、台灣民眾黨黨團、民進黨立委鍾佳濱、民進黨立委陳俊宇等提出「電信管理法」相關修正草案，一讀後交付立法院交通委員會審查，另黃健豪、民進黨立委許智傑等提出修正動議，民眾黨立委林國成等提出附帶決議。

經交通委員會審議，「電信管理法」第五條、第七十九條按黃健豪、許智傑的修正動議條文通過，其餘條文則維持現行條文或不予增訂，附帶決議也照案通過。

黃健豪指出，現行條文缺乏對轉售用戶號碼者的明確規範，因此這次修正第五條規範，希望對批發式的二類電信業者加強管理，並將提供網際網路服務的業者納入管理，確保轉售門號或後續有追蹤管理需求時，可以找到對應的自然人。

另針對附帶決議內容指出，「電信管理法」第五條修正並實施後，主管機關應考量業者既有的權利義務與法定負擔，衡酌比例原則等，訂定分級管理制度，落實對電信業者的管理，提升打詐效能，兼顧產業發展，對此陳崇樹表示「尊照辦理」。

針對這次修法重點，修法內容要求虛擬行動網路服務（MVNO）、網際網路接取服務提供者（IASP）登記為電信事業，並考量IASP規模差異大，從3大電信業者規模，到僅有數百用戶的業者都有，未來會採取分級方式處理，也提供業者修正條文實施後1年的緩衝期，且目前IASP業者已有66家登記為電信事業，粗估有148家還沒登記。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法