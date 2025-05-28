立院初審通過 中央設個資保護委員會 屬三級獨立機關

立法院司法及法制、經濟委員會今舉行聯席會議，初審通過「個人資料保護委員會組織法草案」。（記者謝君臨翻攝）

2025/05/28 16:43

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制、經濟委員會今舉行聯席會議，初審通過「個人資料保護委員會組織法草案」，明定該會為中央三級獨立機關，掌理個資保護發展願景、政策、計畫規劃等十項業務。而在委員人數部分，朝野立委有不同意見，會議主席、民進黨籍召委莊瑞雄裁示該條文保留，本案須交由黨團協商。

行政院提案指出，為落實個資保護，憲法法庭111年憲判字第13號判決揭示，應建立個資保護獨立監督機制，另國際主要組織或國家，如歐盟及鄰近的日本、韓國等國，多已設置具有獨立性的個資保護機關。且112年5月修正公布的「個資法」規定，該法的主管機關為個資保護委員會，因此提案立法。

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有關立法目的及組織性質，初審通過條文指出，行政院為落實資訊隱私權保障，健全個資保護法制，並促進個資的合理利用，特設個資保護委員會，為相當中央三級獨立機關。

關於個資保護委員會執掌，初審通過條文規定有十項，包括：個資保護發展願景、政策、計畫的規劃、研訂及協調推動；個資保護法規的擬訂、修正、廢止、諮詢、解釋及協調推動；個資保護行政監督管理的規劃、推動、執行及協調聯繫；違反個資保護法案件的處理及處分；個資保護相關科技與應用模式的設計、研析、評估、發展及協調推動。

除上述業務之外，還有跨境傳輸個資保護的評估、研析、協調、限制及執行；國際個資保護事務合作、參與、交流的規劃、推動及執行；個資保護相關教育訓練、宣導與人才培育的規劃、推動及執行；國內、外個資保護法制、政策與執行的研究、追蹤、調查及統計；以及其他有關個資保護事項。

初審條文也明定，個資保護委員會依法獨立行使職權。委員應超出黨派以外，於任職期間不得參加政黨活動，並依法獨立行使職權。委員於任職期間應謹守利益迴避原則，兼任委員本人並準用「公職人員利益衝突迴避法」。此外，委員會議每月舉行1次，由主任委員召集之，必要時得召開臨時會議。

而在委員會人數及聘用人員部分，與會朝野立委仍有不同意見，會議主席莊瑞雄裁示相關條文保留，送交朝野黨團協商。

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