這次直接點名高雄人！貶低南部遭炎上 朱凱翔再嗆：低端還怕人說？

朱凱翔批南部人「低端」遭炎上。（圖翻攝自「不演了新聞台」YT）

2025/05/28 18:30

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴朱凱翔近日在自己的網路節目上提到2021年重啟核四公投的事時，怒斥「都是南部低端在灌（不同意）票」，引爆輿論撻伐，痛批朱凱翔貶低南部人。今天（28日）朱凱翔再開直播，這次直接點名「高雄人」，嗆「還不夠低端嗎？」，讓輿論怒火進一步延燒。

核三廠2號機本月17日停機除役，藍白13日聯手在立院三讀通過《核管法》第六條文修正案，讓現行核電廠運轉執照有效期間延長為60年後，再於5月20日挾人數優勢通過民眾黨提案的「核三繼續運轉公投」，引發外界質疑與批評。

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而朱凱翔27日在其經營的YT頻道「不演了新聞台」節目「誰來早餐」中提到此事時痛罵，「現在很多民進黨公職民代在喊『核三延役公投，憑什麼幫屏東人決定？』，哩洗勒哭喔？2021核四重啟的時候，X！都是南部在灌票耶，去看一下選票結構，北部都是支持的耶，北部的老百姓都是支持的，甚至中部也是支持，都是南部的低端在那邊灌票……雙主菜發下去，清涼美女在那邊跳舞，X！你憑什麼幫北部人決定？」

朱凱翔的戰南北發言隨即遭炎上，大批網友怒批朱凱翔貶低南部人。當時受邀當節目來賓的國民黨立委葉元之，在旁聽到朱凱翔的歧視性言論時未制止，也遭網友撻伐。沒想到朱凱翔在今天的「誰來早餐」節目上，續批南部人低端，直播標題還直接打上「顏色錯了人不如狗！低端灌票還怕人說？」，且這次他直接點名高雄市民，痛罵高雄市長陳其邁。

朱凱翔提到陳其邁約莫12年前擔任立委，質詢馬政府時任陸委會主委王郁琦有關中國國台辦官員來台參加台北論壇，談話內容逾越專業交流範圍，大談一中、促統等事，但王郁琦答詢卻頻以「言論自由」來閃避，當時冒出火氣的陳其邁脫口罵「我是你爸爸」惹議，後來陳其邁選高雄市長時，藍軍在網上常以諧音「54088」嘲諷陳其邁。

朱凱翔痛罵現在的陳其邁人設都是被包裝好的，「你骨子裡就是『54088』嘛！民眾就是我的韭菜嘛！高雄市民就是民進黨的韭菜，我就是你爸啦！反正高雄市民就是這樣嘛，就當我是他爸嘛，所以我講什麼幹話你們不是照吞不誤嗎？所以我繼續講這些五四三的啊，你怎樣？你怎樣？還不夠低端嗎？木魚，還不夠低端嗎？腦子不會思考，一點邏輯都沒有，還不夠低端嗎？……拜託，2021年的時候四大公投，那些數據3年前、4年前我們就已經論過戰過了，你現在來洗這個，白癡啊！就低端啦！講那麼多幹嘛？」

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