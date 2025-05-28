夏立言赴中稱「大家都是中國人」 賴瑞隆：國民黨不要淪統戰棋子

中國國民黨副主席夏立言出席「2025浙江．台灣合作週」致詞說，兩岸同胞同為炎黃子孫、同屬中華民族，無論台灣人還是大陸人，大家都是堂堂正正的中國人。（圖擷取自國台辦旗下中國台灣網）

2025/05/28 16:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「2025浙江．台灣合作週」昨天（27日）在杭州舉行開幕式，中國國民黨副主席夏立言出席時說，兩岸同胞同為炎黃子孫、同屬中華民族，無論台灣人還是大陸人，大家都是堂堂正正的中國人；國台辦副主委潘賢掌則說，將全面貫徹中共總書記習近平對台工作的重要論述。立委賴瑞隆痛批，國民黨不要淪為中共統戰棋子，去做中共統戰的樣板，無助於改善兩岸關係。

浙江省委副書記兼省長劉捷、國台辦副主任潘賢掌、兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄、台灣商業總會理事長許舒博、全國台企聯會長李政宏、台灣工業總會副理事長秦榮華及夏立言等人出席與會。

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劉捷致詞說，浙江與台灣一衣帶水、情誼深厚，是「祖國大陸」與「台灣地區」交流最頻繁、合作最緊密、成果最豐碩的省分之一。習近平總書記在浙江工作期間，親自部署實施「東引台資」戰略，打開了浙台經貿合作新局面。

劉捷指出，將深入貫徹習近平總書記重要指示精神，充分發揮「浙江．台灣合作週」平台作用，繼續擴大政策紅利，拉緊產業合作紐帶，打造最優營商環境，與台胞台企共享中國式現代化新機遇，攜手開拓浙台合作更加光明的前景。

潘賢掌則說，我們將全面貫徹習近平總書記關於對台工作的重要論述，研究解決台商台企面臨的問題和困難，提出切實可行的政策措施，落實同等待遇、加大支持力度，助力台企轉型升級、拓展內需市場，融入新發展格局，實現高質量發展。

夏立言說，幾百年來，大多數台灣人的祖先，都是從唐山過台灣，我們講中國話、讀中國書、過中國節、拜中國神，造就了我們身為地道道台灣人的本色。

夏立言指稱，兩岸有著共同的血緣、文化和歷史淵源，兩岸同胞同為炎黃子孫、同屬中華民族。無論台灣人還是大陸人，大家都是堂堂正正的中國人。兩岸只要持續交流、增進互信，沒有什麼分歧是不能化解的。

夏立言又說，歷史經驗反覆證明，只要堅持九二共識，兩岸就可以溝通對話。反之，如果悖離這個立場，台海就會陷入動盪不安。做為維繫台海和平的重要管道，兩岸民間交流始終不可或缺。

對此，民進黨立委賴瑞隆今天受訪批評，中共對台策略是「一個中國」及「九二共識」，一中就只有中華人民共和國，沒有中華民國台灣。國內政黨應該一致對外，要求中共正視中華民國存在的事實，而不是去迎合中共。

賴瑞隆指出，中共把國民黨當成對台統戰的工具，把國民黨當成統戰樣板，這樣不會得到多數台灣人民支持，因為自由、民主才是台灣人民追求的，絕對無法接受中共的專制獨裁體制。

他分析，中國近期對台開始採取強硬措施，包括中國學者倡議武統，提出2026時程等，一方面加大力度施壓台灣，另一方面又透過國民黨對台統戰，希望國民黨不要淪為中共統戰棋子。

賴瑞隆說，中共應正視台灣人民的想法，兩岸關係才能走向好的方向。至於夏立言多次配合中共，台灣民眾已對國民黨的「親中」感到擔憂，如果國民黨的交流是去做中共統戰樣板，無助於改善兩岸關係。

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